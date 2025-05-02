Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά τη σχεδόν δίωρη απολογία του ο 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία, που κατηγορείται για κατασκοπεία στην Αλεξανδρούπολη, και συγκεκριμένα στην περιοχή του φράκτη στον Έβρο, όπου φωτογράφιζε, βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν πληροφορίες για φορτοεκφορτώσεις στρατιωτικού υλικού.

Πλαισιωμένος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ο 59χρονος ελαιοχρωματιστής έφτασε στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης το μεσημέρι, για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Στην αρχική απολογία του στην αστυνομία παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ωστόσο, σήμερα στον ανακριτή αρνήθηκε τα πάντα, είπε ότι δεν μίλησε ποτέ για «Μαμά Ρωσία» και διέψευσε ότι ομολόγησε την κατασκοπία.

Η θέση του ήταν ότι δεν κατείχε, ούτε απέστειλε κρατικές πληροφορίες.

Υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τη μεταφορά νατοϊκού υλικού έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης - τοπικά αλλά και διαδικτυακά - και ότι δεν υπήρχε περίπτωση κινδύνου για την Ελλάδα ή κάποια συμμαχική χώρα, καθώς οι φωτογραφίες ήταν ερασιτεχνικές ενώ υπάρχουν εκατοντάδες επαγγελματικές λείψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ρεπορτάζ και στο διαδίκτυο.

Μετά την απαγγελία της κατηγορίας ακολουθεί η συζήτηση για το εύρος των ποινών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πιθανότερο σενάριο είναι να έρθει αντιμέτωπος με κατηγορία για κατασκοπεία σε καιρό ειρήνης που επισύρει κάθειρξη από 5 έως 10 χρόνια.

Στο μεταξύ, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ο συνεργός του, ο «Βικέντιος», ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λιθουανία. Είναι επίσης γεωργιανής καταγωγής, και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο το οποίο δραστηριοποιείται στο οργανωμένο έγκλημα και συγκεκριμένα σε υποθέσεις ναρκωτικών και ληστειών.

Πηγή: skai.gr

