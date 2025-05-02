Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής ο 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία που κατηγορείται για κατασκοπεία στην Αλεξανδρούπολη, και συγκεκριμένα στην περιοχή του φράκτη στον Έβρο, όπου φωτογράφιζε, βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν πληροφορίες για φορτοεκφορτώσεις στρατιωτικού υλικού

Πλαισιωμένος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ο 59χρονος ελαιοχρωματιστής έφτασε στην Εισαγγελία της Αλεξανδρούπολης, σημαίνοντας την έναρξη της ποινικής διαδικασίας, με την απαγγελία των κατηγοριών να ακολουθεί.

Μετά την απαγγελία της κατηγορίας ακολουθεί η συζήτηση για το εύρος των ποινών. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πιθανότερο σενάριο είναι να έρθει αντιμέτωπος με κατηγορία για κατασκοπεία σε καιρό ειρήνης που επισύρει κάθειρξη από 5 έως 10 χρόνια.

Ο ρόλος του «Βικέντιου»

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στην Αλεξανδρούπολη, Χρήστο Νικολαϊδη, στο πλάνο των ερευνών μπαίνει και ο ρόλος του «Βικέντιου». Πρόκειται για Γεωργιανό με ελληνικό διαβατήριο, ο οποίος ζούσε στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος βρέθηκε στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών, καθώς θεωρείτο από την Αστυνομία εμπλεκόμενος σε παραβατικά κυκλώματα, που είχαν σχέση με ναρκωτικά και «πληρωμένα συμβόλαια».

Κάποια στιγμή η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πηγαίνει στη Λιθουανία. Τότε ενημερώνει την Αστυνομία της Λιθουανίας, η οποία από την πρώτη στιγμή τον θέτει υπό παρακολούθηση.

Στη συνέχεια τον συλλαμβάνει για μια σοβαρή υπόθεση: τον κατηγορούν ότι προετοιμάζει δολοφονία στη Λιθουανία. Στην ανάκριση, ωστόσο, οι Λιθουανοί αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι στο κινητό του φτάνουν βίντεο και φωτογραφίες από έναν ελληνικό αριθμό. Αμέσως ενημερώνουν την ΕΛΑΣ για το συγκεκριμένο νούμερο, το οποίο η ΕΥΠ κατέληξε ότι ανήκει στον 59χρονο ελαιοχρωματιστή.

Μόλις έγινε αυτό γνωστό στην περιοχή, οι αστυνομικές Αρχές της Αλεξανδρούπολης τον έθεσαν υπό παρακολούθηση και επί 3 ημέρες περίμεναν να τον πιάσουν επ' αυτοφόρω, κάτι που όμως δεν συνέβη. Έτσι λοιπόν, αντ' αυτού, συνελήφθη μέσα σε πολυκατοικία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο στόχαστρο των Αρχών έχουν μπει νέα θέματα εξαιρετικά σοβαρά: σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου, το οποίο υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ροή χρηματοδότησης, δηλαδή η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι έπαιρνε κάποια ποσά μέσα από μια πλατφόρμα διεθνών συναλλαγών σε τακτική βάση το τελευταίο εξάμηνο.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν πως την τελευταία φορά που ο 59χρονος κίνησε υποψίες ήταν όταν εμφανίστηκε στον Έβρο ως ελαιοχρωματιστής και μέλος συνεργείου σε εργασίες για τον φράχτη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Όταν λοιπόν οι Αρχές τού έκαναν έλεγχο, καθώς στο εν λόγω έργο πηγαίνουν μόνο πιστοποιημένοι εργάτες, διαπιστώθηκε ότι το όνομά του δεν βρισκόταν στη λίστα.

Πηγή: skai.gr

