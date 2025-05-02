Σχέδιο λειτουργίας σωφρονιστικού καταστήματος στις εγκαταστάσεις του 628 ΤΠ Φιλιατών - παρά τις αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία για το κλείσιμο του στρατοπέδου - ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος επισκέπτεται τη Θεσπρωτία.

Ο υπουργός επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου των Φιλιατών και δήλωσε, πως θα γίνουν γρήγορες κινήσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ίδρυση του σωφρονιστικού καταστήματος, την οποίο χαρακτήρισε «σημαντική ένεση για την περιοχή».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε πως το νέο σωφρονιστικό κατάστημα θα έχει καλές συνθήκες κράτησης, θα απασχολεί 300 εργαζόμενους και παράλληλα επιστημονικό προσωπικό. «Είναι εάν νέο κεφάλαιο, για την κοινωνία, την ιστορία και την αξία των Φιλιατών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Βασίλης Γιόγιακας, δήλωσε:

«Η αξιοποίηση του στρατοπέδου με σκοπό τη λειτουργία φυλακών που θα φιλοξενούν κρατούμενους για εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα θα έχει για τους Φιλιάτες και την ευρύτερη περιοχή σημαντικά οφέλη, τόσο από κοινωνική όσο από οικονομική σκοπιά. Ελπίζουμε το σχέδιο να προχωρήσει και να ωριμάσει με ταχύ βηματισμό και με αυτόν τον σκοπό θα το παρακολουθούμε στενά».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε δηλώσεις του, αφού αναφέρθηκε στις αποτελεσματικές προσπάθειες που έγιναν κατά το παρελθόν, για τη θωράκιση των συνόρων και το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών, από τη Θεσπρωτία μέχρι τη Φλώρινα, είπε ακόμα πως σύντομα θα ανακοινωθεί πρόσληψη συνοριοφυλάκων, ώστε οι κάτοικοι των ορεινών χωριών να νιώθουν πως ο σκληρός πυρήνας του κράτους είναι δίπλα τους.

Επίσης, ανέφερε, πως έχει χρηματοδοτηθεί και η ανέγερση του κτηρίου Συνοριοφυλάκων, και ότι τον Ιούνιο δημοπρατείται το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας.. Με ικανοποίηση ακούσαμε επίσης τον κ. υπουργό να ανακοινώνει την ενίσχυση της συνοριακής φύλαξης στην περιοχή, με την πρόσληψη ικανού αριθμού συνοριοφυλάκων στην προκήρυξη που αναμένεται σύντομα».

Πηγή φωτογραφίας agon.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.