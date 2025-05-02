«Να ανακληθεί άμεσα η απόλυση του πρώην προέδρου των μηχανοδηγών και μέλους της διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Κώστα Γενηδούνια, από την Hellenic Train» ζητά η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Όπως επισημαίνει η Συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, «η απόλυση αυτή είναι μια ιταμή ενέργεια, ιδίως δε από τη στιγμή που προέρχεται από μια εταιρεία, η οποία θα έπρεπε να απολογείται στην κοινωνία για τις βαρύτατες ευθύνες της σε μια εθνική τραγωδία».

«Ο Κώστας Γενηδούνιας ως συνδικαλιστής είχε καταδείξει σε πλήθος περιπτώσεων, ακόμα και με εξώδικες διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο Μεταφορών, τα τεχνικά προβλήματα και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο και είχε προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προέκυπταν για το επιβατικό κοινό» υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «η απόλυσή του, που θυροκολλήθηκε στο σπίτι του, χωρίς να αναφέρεται κάποιος λόγος καταγγελίας της σύμβασης, έρχεται παραδόξως λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των μηχανοδηγών».

«Η απόλυση ενός συνδικαλιστικού στελέχους και, μάλιστα, εκπροσώπου της διοίκησης τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, κατά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, δημιουργεί οργή και προβληματισμό. Η άμεση επαναπρόσληψη του Κώστα Γενηδούνια είναι το ελάχιστο που η εταιρεία αυτή οφείλει να πράξει απέναντι στην κοινωνία και στους εργαζόμενους, που εμβρόντητοι πληροφορήθηκαν παραμονή Πρωτομαγιάς μάλιστα για τη θρασεία αυτή ενέργεια» τονίζει η Συνομοσπονδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.