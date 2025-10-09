Προφυλακιστέος ο 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά

Έλενα Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν 38χρονο έξω από το σπίτι του στη Δροσιά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη του επικαλούμενος ψυχωτική διαταραχή.

"Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο τρεις - ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δε θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν".

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, τον οποίο είχε αναγνωρίσει το θύμα ως τον δράστη της επίθεσης, ζήτησε να υποβληθεί ο 29χρονος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο καθ ομολογίαν δράστης της επίθεσης, ο οποίος είχε πάρει ταξί από το ΚΤΕΛ Κολωνού για τη Δροσιά, ήταν κρυμμένος σε θάμνους και περίμενε τον 38χρονο να βγει από το σπίτι του. Μόλις τον είδε, τον πυροβόλησε και στη συνέχεια διέφυγε με το ταξί.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν περισυλλέξει τουλάχιστον τρεις κάλυκες στο σημείο της επίθεσης από 22άρι πιστόλι.

