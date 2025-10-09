Του Μάκη Συνοδινού

«Πλούσιο» είναι το παρελθόν του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι κατά της εγκύου συζύγου του και την έστειλε στο νοσοκομείο με περισσότερα από 100 τραύματα - σύμφωνα με τους νοσηλευτες -, καθώς ο δράστης φαίνεται πως είναι βίαιος και μέθυσος. Μάλιστα στο «βιογραφικό» του έχει και ένα επιθέσεις κατά των αστυνομικών όταν του φορούσαν χειροπέδες.

Όπως προκύπτει ο 43χρονος μέσα σε 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές και είναι γνωστός στις Αρχές από το 2012. Συγκεκριμένα:

2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)

2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς

2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (αυτή τη φορά στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα

2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του - και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ - πως θα αυτοκτονήσει

2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ

2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

Ο 43χρονος Γεωργιανος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.