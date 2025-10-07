Κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού, ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος που συνελήφθη στη Ζάκυνθο, ως δράστης της απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου έξω από την οικία του που έλαβε χώρα πρωινές ώρες στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη Δροσιά.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγισε τον 38χρονο τη στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε 3 φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Eιδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εντόπισε τον 29χρονο να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες στις 4 Οκτωβρίου 2025 στο νησί της Ζακύνθου. Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για τον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, που είχε κατονομάσει το θύμα της επίθεσης, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της πρώην συζύγου του θύματος. Ο 29χρονος μέχρι τώρα αρνείται τις κατηγορίες.

Υποστηρίζει ότι τη μέρα της ένοπλη επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται το άλλοθι που υποστηρίζει να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Αρχών οι οποίες σε λίγες ώρες αναμένεται να πραγματοποιήσουν και κατ'οίκον έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου προκειμένου να φανεί αν θα βρουν τον ρουχισμό που αποτυπώνεται σε βιντεοληπτικό υλικό από την ένοπλη επίθεση.

Όσον αφορά τα κίνητρα της συγκεκριμένης επίθεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από αυτήν μπορεί να κρύβεται η επιμέλεια του παιδιού που είχε αποκτήσει το θύμα με την πρώην σύντροφό του.

Σημειώνεται ότι το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου εξιχνιάσθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου έξω από την οικία του που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 30-9-2025 στη Δροσιά.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 30-9-2025, ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε -3- φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4-10-2025 στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

