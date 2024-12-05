Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 21:00, ο Παύλος Τσίμας παρουσιάζει PRIME TIME μια αποκαλυπτική έρευνα για τη Μαρία Κάλλας, την παγκοσμίως διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια όπερας.

Πενήντα σχεδόν χρόνια από τον θάνατό της, η αξεπέραστη υψίφωνος εξακολουθεί να απασχολεί κοινό, δημοσιογράφους και βιογράφους. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τον μύθο; Ποια ήταν η σχέση της Κάλλας με τη χώρα που θεωρούσε πατρίδα της; Ο Παύλος Τσίμας μιλά με ανθρώπους που τη γνώρισαν, που έχουν γράψει γι’ αυτή, που την έχουν υποδυθεί στο θέατρο και τον κινηματογράφο, που την έχουν ακούσει να τραγουδά.

Με έρευνα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, η εκπομπή επιχειρεί να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής και της καριέρας της σημαντικής καλλιτέχνιδας, αλλά και να κάνει μια άλλη «ανάγνωση» όσον αφορά τα έως τώρα δεδομένα: την καλλιτεχνική της πορεία που τερματίστηκε νωρίς, τη σχέση με την οικογένειά της, την πολυσυζητημένη προσωπική της ζωή, την απομόνωση και τον θάνατό της στο Παρίσι.

«Η Κάλλας πέρα από τον μύθο», στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 21.00, με τον Παύλο Τσίμα.

