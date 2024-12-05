Αστυνομικός συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από εις βάρος του καταγγελία για άσεμνη φράση που απηύθυνε σε συνάδελφό του, πολιτική υπάλληλο.

Πρόκειται για 46χρονο, με βαθμό αστυνομικού υποδιευθυντή, που εκτελούσε χρέη διοικητή σε αστυνομικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο γραφείο του, παρουσία της 45χρονης καταγγέλλουσας και τριών αστυνομικών, κρατούσε επιδεικτικά στο χέρι του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου "πεταλούδα", ενώ τοποθέτησε πάνω στο γραφείο του ένα ομοίωμα ανδρικού μορίου το οποίο περιεργάστηκε επιδεικτικά χτυπώντας το με το χέρι.

Κατά πληροφορίες, όταν η 45χρονη τοποθέτησε κάποια έγγραφα στο γραφείο, μετακινώντας ακούσια το εν λόγω ομοίωμα, ο αστυνομικός φέρεται να της απηύθυνε άσεμνη φράση/πρόταση.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εργασιακά εξαρτώμενου προσώπου και παράνομη οπλοφορία μαχαιριού ("πεταλούδα"). Επιπλέον, η εισαγγελέας έδωσε εντολή να ενημερωθεί για τη δίωξη το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ενώ ζήτησε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για κάποια αντικείμενα που κατασχέθηκαν, όπως το αναδιπλούμενο μαχαίρι, δύο φυσίγγια κ.ά., για να διαπιστωθεί ο τρόπος που περιήλθαν στην κατοχή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

