Για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη πριν επτά μήνες, και τον τρόπο ζωής του πριν από αυτό, μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Πρωταγωνιστές", ο δημοφικής καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι υπήρξε έρμαιο των παθών του, παραμελώντας τη φροντίδα της υγείας του, παρά τα εμφανή σημάδια όπως οι αρρυθμίες και οι κρίσεις πανικού.

«Αν εξαιρέσεις το ποτό, ό,τι άλλη βλακεία την έκανα. Ήμουν βέβαιος ότι κάτι έχω γιατί είχα αρρυθμίες, ταχυπαλμίες, καθημερινές κρίσεις πανικού. Έλεγα ό,τι σκέφτεται ένας μ@@@. Μου το έλεγαν όλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, με τη βοήθεια της συντρόφου του, Άννας και φίλων όπως ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να προσέξει την υγεία του.



Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι είναι «έρμαιο των παθών του» αλλά μετά το εγκεφαλικό, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία του, χάνοντας βάρος από 167 κιλά στα 125 και βελτιώνοντας τον ύπνο του.

Ανέφερε πως πριν το εγκεφαλικό ένιωθε σαν «ένας γέρος 90 χρονών», αλλά πλέον βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.

«Ήμουν 167 κιλά και τώρα είμαι 125. Θέλω να φτάσω κάτω από 100. Κοιμάμαι μετά από δεκαετίες χωρίς διακοπή. Εκ των υστέρων συνειδητοποιώ ότι ήμουν σαν ένας γέρος 90 χρονών», αναφέρει.

Πρόσθεσε επιπλέον για το πώς διαχειρίστηκε αυτό το θέμα δημόσια: «Όταν βγήκα από το νοσοκομείο ήταν οι κάμερες. Μου είπαν οι γιατροί αν θέλω να βγω από την πίσω πόρτα, αλλά σκέφτηκα ότι δεν έχω κάτι να κρύψω".

Τέλος, ο καλλιτέχνης δήλωσε ευγνώμων στους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους φίλους του για τη στήριξή τους.

