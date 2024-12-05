Στο εδώλιο θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή, για 2η φορά η δράστιδα της επίθεσης με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Η ίδια καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη σε πρώτο βαθμό και βρίσκεται στις φυλακές της Θήβας και αύριο θα γίνει το Εφετείο καθώς ζητάει την αθώωσή της ή τη μείωση της ποινής της.

Η κυρία Παλιοσπύρου μιλώντας στον Πρωινό του ΑΝΤ1 ανέφερε: «Δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορώ να αποφύγω αν και θα το ήθελα. Προφανώς δεν έχω ξεχάσει τι έγινε. Το βιώνω καθημερινά γιατί είναι καθημερινές οι δυσκολίες και οι συνέπειες. Προσπαθώ να μάθω να το διαχειρίζομαι.

Εκείνη την ημέρα έγινε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος μου. Είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσο καιρό να το αντιληφθώ γιατί η δική μου λογική δεν μπορεί να το δεχτεί πώς κάποιος να σε κυνηγάει επίμονα για να σε σκοτώσει».

Σε ερώτηση εάν η δράστιδα έχει προσπαθήσει να της ζητήσει συγγνώμη για την πράξη της, απάντησε: «Δεν έγινε καμία προσπάθεια ούτε από πλευράς της, ούτε από το περιβάλλον της, να με προσεγγίσουν για να ζητήσουν μια ειλικρινή συγγνώμη ή να απαλύνουν τον πόνο μου. Κρατάει αυτή τη στάση την αδιάλλακτη, τη σκληρή και όλοι θυμόμαστε πως την πρώτη ημέρα στο δικαστήριο που είχε ρίξει την ευθύνη πως εγώ φταίω για αυτό που έγινε».

«Εφόσον κατάφερα και στάθηκα ζωντανή, είναι μια δεύτερη ευκαιρία να προσπαθήσω, με την ελπίδα πως οι καλύτερες ημέρες έρχονται», καταλήγει στις δηλώσεις της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.