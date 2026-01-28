Ηράκλειο: Αυτοκίνητο χτύπησε μικρό παιδί έξω από το σχολείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, έξω από το σχολικό συγκρότημα Τάλω στο Ηράκλειο, όταν ένα μικρό παιδί παρασύρθηκε από όχημα λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένα κόκκινο αυτοκίνητο χτύπησε με τον αριστερό καθρέπτη το παιδί, που συνοδευόταν από τη μητέρα του, και το πέταξε στο έδαφος, επί της οδού Μάχης Κρήτης.

Το παιδί, πιθανότατα νηπιαγωγείου, υπέστη χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τρέχει αίμα από την πληγή, αν και η κατάσταση του δεν κρίνεται σοβαρή.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό προκάλεσε αναβρασμό στην περιοχή, με γονείς και περαστικούς να σπεύδουν για να βοηθήσουν. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία, προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος, διαπιστώνοντας τυχόν ευθύνες του οδηγού.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.