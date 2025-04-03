Ποντοκώμη Κοζάνης: Το χωριό που μαραζώνει

Η Ποντοκώμη Κοζάνης και Νέα Ποντοκώμη Κοζάνης είναι ένα ποντιακό προσφυγικό χωριό γεμάτο ζωντάνια που μαράζωσε μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση του 2011 για να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης που τον περιβάλλει και ένας νέος, σχεδιαζόμενος οικισμός - με μόλις πέντε οικογένειες να τον κατοικούν έως σήμερα.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ιστορικού παλαιού οικισμού της Ποντοκώμης αποφασίστηκε από την ελληνική πολιτεία το 2007-2008, για τα αποθέματα λιγνιτών που υπάρχουν στο υπέδαφός της, με σκοπό την τροφοδοσία του νέου υπερσύγχρονου Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ)-Πτολεμαΐδα 5.

Ο σταθμός αποφασίστηκε να γίνει την ίδια περίοδο 2007-2008 επί ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Καραμανλή. (Πρέπει να επισημανθεί εξ αρχής ότι η λειτουργία του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑ 5 σχεδιάστηκε από τη ΝΔ και κατασκευάστηκε να λειτουργήσει με λιγνίτη τουλάχιστον μέχρι το 2050, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την εκλογή του το 2019 αποφάσισε την απολιγνιτοποίηση και το κλείσιμο του σταθμού το 2028, ενώ το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε το ενάμιση δις €.!)

Με την απολιγνιτοποίηση που αποφασίστηκε το 2019, το μέλλον των κατοίκων και στα δύο χωριά είναι άγνωστο.

Τι είπε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Βόμβας για τις εργασίες στην Ποντοκώμη.

