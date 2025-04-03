Ολοκληρώνεται το «ξήλωμα» της μεγάλης μεταλλικής κατασκευής που είχε τοποθετηθεί μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων.

Η γιγαντιαία κατασκευή στήθηκε για να φιλοξενήσει το Coca Cola Leadership 2025 ωστόσο η άδειά της ανακλήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εκδήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) συνεδρίασε εκτάκτως την 31η Μαρτίου 2025, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Το ΚΣΝΜ, αφού εξέτασε εκ νέου το ζήτημα, γνωμοδότησε υπέρ της ανάκλησης της προηγούμενης απόφασής του, η οποία είχε επιτρέψει τη χορήγηση άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης.

Πηγή: skai.gr

