Στενοχωρημένος που θα έχει τον Χρήστο Ζαφείρη μόνο για περίπου τέσσερις μήνες ακόμη, εμφανίστηκε ο προπονητής της Σλάβια Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκι. Πάντως θεωρεί πως του νεαρού μέσου στον ΠΑΟΚ είναι επικερδής για όλους τους εμπλεκόμενους.

«Είναι win-win για όλες τις πλευρές. Για τέσσερις μήνες έχουμε στη διάθεσή μας έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας και παράλληλα χρόνο για να αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε σε περίπτωση αντικατάστασής του», τόνισε.

Ο Χρήστος πριν τη σεζόν ήθελε να μείνει εδώ, να παίξει Champions League, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ. Λογικό είναι να σε ταράξει αυτό, το συζήτησε πολύ με την οικογένεια. Ήθελε να πάει στην Ελλάδα, ποιος δεν θα ήθελε; Αλλά, όπως λέω, στα αποδυτήρια φερόταν καλά. Είχε τη στήριξή μας. Νομίζω συμφώνησαν όλες οι πλευρές και είναι εντάξει», πρόσθεσε.

Παράλληλα μιλά για το πώς είναι συναισθηματικά ο παίκτης του μετά το deal με τον ΠΑΟΚ. «Από την Τετάρτη τον βλέπω αλλιώς, χαμογελά, έχει καλή διάθεση. Χάρηκα που μπόρεσα να τον βάλω στο ματς. Η κατάσταση σε σχέση με τη Γιάμπλονετς βελτιώθηκε. Στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός, γι’ αυτό και τον χρησιμοποιήσαμε με την Παρντο΄τμπιτσε. Έφερε ποιότητα. Από τους τέσσερις χαφ είναι ο πιο δυνατός επιθετικά. Τον χρειαζόμαστε μέχρι τον χειμώνα».

Τέλος, αστειεύτηκε για τον Ζαφείρη λέγοντας: «Πάντα του έλεγα ότι δεν παίζει πολύ κάθετα και δεν βγάζει κάθετες πάσες. Και τώρα που το έμαθε, θέλει να φύγει! Αυτός ο τύπος παίκτη θα μας λείψει το φθινόπωρο. Είναι σημαντικός για εμάς, και αν αλλάζαμε τώρα, θα ήταν μεγάλο πλήγμα. Φυσικά θα ψάχναμε αντικαταστάτη, αλλά είναι δύσκολο να βρεις άμεσα λύση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.