Βόλεϊ - Παγκόσμιο γυναικών: Διέλυσε το Πουέρτο Ρίκο και έμεινε ζωντανή για πρόκριση η Ελλάδα

Την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατέκτησε η Εθνική βόλεϊ γυναικών, ισοπεδώνοντας με 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) το Πουέρτο Ρίκο στην Ταϊλάνδη.

Η Ελλάδα, η οποία χαμογέλασε για πρώτη φορά (μετά την ήττα πανίσχυρη Βραζιλία στην πρεμιέρα) διατηρήθηκε με αυτόν τον τρόπο ζωντανή στη μάχη που δίνει για πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.



Την Τρίτη θα αγωνιστεί κόντρα στη Γαλλία με στόχο τη νίκη, για να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά ασφαλώς το έργο της δεν θα είναι εύκολο.

Η ομάδα του Αποστόλη Οικονόμου ήταν εξαιρετική σχεδόν σε όλον τον αγώνα, καθώς με εξαίρεση το τρίτο σετ, το οποίο έχασε με 25-23, κυριάρχησε του αντιπάλου του.

Έχοντας ως «όπλο» το εξαιρετικό σερβίς έδειξε από την αρχή στο Πουέρτο Ρίκο, το ποιος είναι το αφεντικό, ξεφεύγοντας με 10-6 αρχικά, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε ακόμα και στο +8 (17-9), αλλά και στο +9 (22-13). Η Ελλάδα χαλάρωσε κάπως και είδε τον αντίπαλο να μειώσει σε 23-17, αλλά δεν αγχώθηκε.

Ωστόσο, αυτό το… καμπανάκι φαίνεται ότι έφερε εγρήγορση για τη συνέχεια, καθώς στο 2ο σετ ξέφυγε με 5-1 από την αρχή και στη συνέχεια ισοπέδωσε το Πουέρτο Ρίκο (14-6, 20-9), με την επίθεση να λειτουργεί αρμονικά φτάνοντας στο τελικό 25-13.

Το Πουέρτο Ρίκο μπόρεσε να βγάλει αντίδραση στο τρίτο σετ, το οποίο ήταν το πιο κλειστό απ’ όλα, με εξαίρεση στο 14-18, το οποίο βρέθηκε να έχει υπέρ της η αντίπαλη ομάδα. Η Ελλάδα ανασυγκροτήθηκε στο επόμενο σετ και έχοντας εξαιρετικό μπλοκ «καθάρισε» το ματς.

Τα σετ: 25-19, 25-13, 23-25, 25-14.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-19

2ο σετ: 8-4, 16-6, 21-11, 21-13

3ο σετ: 7-8, 13-16, 19-21, 23-25

4ο σετ: 6-8, 16-11, 21-13, 25-14

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Πουέρτο Ρίκο προήλθαν από 1 άσσο, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) σε 97.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 14 (12/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 20% άριστες), Μπακοδήμου 12 (8/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 37% άριστες), Τερζόγλου 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 26 (22/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 60% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, .

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βάσκεθ 14 (13/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Ρέγιες 1 (1/7 επ.), Ορτίθ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (3/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 43% υπ.-36% άριστες), Τσάμπιον 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ) / Βενέγας (λ, 44% υπ.-19% άριστες), Χόλινγκσγουόρθ 2 (2/9 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ 1 (1/7 επ.), Ερνάντεθ 4 (4/7 επ.), Σάντος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.