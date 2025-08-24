Το σίριαλ Ρενάτο Σάντσες έλαβε και επίσημα τέλος, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τον Πορτογάλο χαφ, με μονοετή δανεισμό από τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Η μετακίνηση του στο «τριφύλλι» είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, όμως πλέον ο Πορτογάλος είναι και επίσημα μέλος του «πράσινου» ρόστερ, με τον 28χρονο χαφ να γυρίσει και πάλι στην αγκαλιά του… δημιουργού του.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία 18 χρονών, ο Σάντσες τα έκανε υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια και πλέον μία 10ετία μετά οι δυο τους θα συνεργαστούν ξανά.

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Πορτογάλο να παίζει PlayStation, με τον ίδιο να σκοράρει εντός αλλά και εκτός τηλεόρασης, πανηγυρίζοντας με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης από τον Παναθηναϊκό:

