Ποινική δίωξη για τρομοκρατία στον 37χρονο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων ως μέλος της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έδειχναν διασύνδεση του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. ​Ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε στην Κρήτη.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών.

​Στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην πλατεία Αμερικής αλλά και σε οικίες που χρησιμοποιούσε στην Κρήτη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες και κατέσχεσαν ψηφιακά και εργαστηριακά ευρήματα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα. Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

​Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του 37χρονου και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον συνέδραμαν.

Πηγή: skai.gr

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