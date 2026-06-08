Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της Εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επ' αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Προτείνω την αναβολή της παρούσας δίκης μέχρι την περάτωση της ανάκρισης της δικογραφίας και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση 717» ανέφερε η εισαγγελέας.

Οι περισσότεροι εκ των δικηγόρων συντάχτηκαν με την εισαγγελική πρόταση, σε αντίθεση με τους συνηγόρους του κατηγορούμενου ελεγκτή οι οποίοι ήθελαν να γίνει η διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

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