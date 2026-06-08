Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα σε κρανίο και λεκάνη νοσηλεύεται η 15χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

Με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η 15χρονη που παρασύρθηκε από όχημα λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η ανήλικη είναι σε σταθερή κατάσταση. Την εξέτασαν παιδοχειρουργοί και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική του Ιπποκράτειου. Οι γιατροί μένει να αποφασίσουν εάν θα υποβληθεί η 15χρονη σε χειρουργείο για τη λεκάνη και την παρακολουθούν στενά.

Όπως εκτιμάται, η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, στο ύψος της Περαίας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. που οδηγούσε 38χρονος.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.





Πηγή: skai.gr

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