Ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος κρίθηκε νωρίτερα ομόφωνα ένοχος, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 4 προς 3. Η μειοψηφία, δύο ένορκοι και ένας δικαστής, είχε την άποψη ότι πρέπει να επιβληθεί ποινή φυλάκισης 4 ετών για τη μία πράξη και 2 για την άλλη.

Σημειώνεται πως ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για το κακούργημα της απόπειρας βιασμού σε βάρος ηθοποιού το 2010 μέσα στο καμαρίνι του στο θέατρο «Μουσούρη» καθώς και την απόπειρα βιασμού συναδέλφου του μέσα στο όχημά του το 2014, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.

Η εισαγγελική πρόταση και το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Ανδρέα Καραφλού προς τους δικαστές ήταν να ακούσουν τον Πέτρο Φιλιππίδη, στον οποίο δεν εντόπισε δόλο. «Δεν είναι βιαστής» είπε, εκφράζοντας τη θέση ότι η συμπεριφορά του, παραπέμπει σε άλλου τύπου σεξουαλική δράση, που ποινικά αξιολογείται ως πλημμέλημα: «βιαστής για γέλια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διηγήσεις των παθουσών, «πάσχουν» είχε πει ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθεί αθώος «λόγω πλείστων αμφιβολιών» ο κατηγορούμενος. Ελλείψει ιατροδικαστικής εξέτασης, κατά τον κ. Καραφλό, δεν υπήρχαν παρά μόνο «δύο καταθέσεις», αυτές των ηθοποιών, στις οποίες εντόπισε «αποδεικτικές ρωγμές».

Με έντονα επικριτικό ύφος για τις παθούσες, ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε πως καμία από τις δύο δεν πήγε στην αστυνομία μετά τα συμβάντα που καταγγέλλουν, γεγονός που ερμήνευσε λέγοντας ότι η «αδράνεια τους» δηλώνει ότι θεώρησαν «πως δεν έγινε κάτι σοβαρό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώτη απόπειρα έλαβε χώρα το 2010 στο καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο «Μουσούρη» όπου είχε πάει να τον δει η πρώτη καταγγέλλουσα για να πάρει ρόλο στην παράσταση που παιζόταν τότε. Η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο, με πολύ μεγάλη φόρτιση, για όσα ισχυρίζεται πως έγιναν, ενώ η ίδια φώναζε και παρακαλούσε τον κατηγορούμενο να σταματήσει την επίθεση του.

Η δεύτερη απόπειρα έγινε το 2014 σε βάρος ηθοποιού με την οποία είχε συναντηθεί ο κατηγορούμενος για επαγγελματικούς λόγους. Η πράξη φέρεται να διαδραματίστηκε στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου ο οποίος μετά την συνάντηση προσφέρθηκε να γυρίσει στο σπίτι της την παθούσα. Αντί όμως αυτού, την οδήγησε σε αδιέξοδο στενό στο Παλαιό Ψυχικό όπου επιχείρησε να την βιάσει πατώντας το κεντρικό κλείδωμα του αυτοκινήτου. Και αυτή η ηθοποιός στάθηκε απέναντι στους δικαστές και εξιστόρησε τα γεγονότα, σε μία εξουθενωτική διαδικασία: «δεν καταλάβαινε το όχι...» είχε πει κλαίγοντας.

Το δικαστήριο που επί σειρά μηνών δίκασε την υπόθεση, άκουσε δεκάδες καταθέσεις επιφανών ηθοποιών και προσώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Γνωστές και γνωστοί στο ευρύ κοινό ηθοποιοί στήριξαν τις δύο καταγγέλλουσες, περιγράφοντας μία ιδιαίτερα «σκοτεινή» πλευρά της προσωπικότητας του Πέτρου Φιλιππίδη.

Κάποιες από τις μάρτυρες, μέσω δικών τους εμπειριών με τον κατηγορούμενο, αναφέρθηκαν σε βιαιότητες, εκρήξεις αλλά και σεξουαλικές παρεκτροπές του Πέτρου Φιλιππίδη. Στον αντίποδα άλλοι, εξίσου καταξιωμένοι στον θεατρικό χώρο μάρτυρες, απέκλεισαν κάθε πιθανότητα να έχει ασκήσει σεξουαλική βία ο Φιλιππίδης, αποδίδοντας τις επίδικες καταγγελίες και καταθέσεις, είτε σε «απωθημένα» είτε σε οργανωμένο σχέδιο «αναδιανομής θέσεων και πόρων στη θεατρική αγορά».

Πηγή: skai.gr

