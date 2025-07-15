Εμφανώς συγκινημένη βγήκε από το κτίριο του Εφετείου Αθηνών η δεύτερη καταγγέλλουσα στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Έχοντας στο πλευρό της τον δικηγόρο της, η ηθοποιός αρκέστηκε να δηλώσει «αισθάνομαι δικαιωμένη και ανακουφισμένη, ευχαριστώ» και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τις κάμερες που είναι στημένες στο Εφετείο.

Υπενθυμίζεται ότι ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος κρίθηκε νωρίτερα ομόφωνα ένοχος, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

«Ήταν ομόφωνα καταδικαστική απόφαση για τον κατηγορούμενο, όπως και στον πρώτο βαθμό. Έξι δικαστές, πρωτοδίκες και εφέτες, και ταυτόχρονα οκτώ ένορκοι έκριναν ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Είναι μια σημαντική δικαίωση για την εντολέα μου, που έδωσε έναν πολύ μεγάλο αγώνα στην υπόθεση αυτή, όπως το ξέρετε εσείς. Είναι σημαντική στιγμή για την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς για πρώτη φορά καταδικάζεται για αδίκημα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και αυτοδιάθεσης ένας επώνυμος» δήλωσε ο Ζαχαρίας Σαλούστρος, δικηγόρος μιας εκ των δύο ηθοποιών που κατήγγειλαν για απόπειρα βιασμού τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Όπως ανέφερε ο εκ των δικηγόρων που εκπροσώπησαν τις παθούσες, Ανδρέας Βαγγόπουλος:

«Η ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε με μια ομόφωνη ηχηρή απόφαση και με ομόφωνη απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων. Είναι μια απόφαση σημαντική, ένα ηχηρό μήνυμα με το οποίο αναγνώρισε η ελληνική δικαιοσύνη ότι όποια μορφή κατάχρησης εξουσίας και έμφυλης βίας δεν είναι ανεκτή. Έσπασε η σιωπή, δόθηκε η ελευθερία στα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους».

Ο Αλέξανδρος Μίντζιας, επίσης εκ των συνηγόρων Υποστήριξης της κατηγορίας, είπε στους δημοσιογράφους:

«Μετά από πέντε χρόνια και εξήντα συνεδριάσεις φτάσαμε στο τέλος μιας ιδιαίτερης υπόθεσης. Υπάρχουν μηνύματα ηχηρά από τη Δικαιοσύνη. Είχα πει στην αγόρευσή μου πως οι γυναίκες αυτές δεν ήρθαν για εκδίκηση, μόνο για δικαίωση. Δεν ήταν στόχος να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή ο κατηγορούμενος, αλλά η Δικαιοσύνη να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Η ποινή δεν είναι υψηλή αλλά η ελάχιστη που του δόθηκε, αλλά τέτοιες αποφάσεις σε κάνουν να νιώθεις ότι υπηρετείς αυτόν τον τόπο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.