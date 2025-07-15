Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο Πέτρος Φιλιππίδης μετά την καταδίκη του

Στον Άρειο Πάγο θα προσφύγει ο Πέτρος Φιλιππίδης, μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Θα πάμε στον Άρειο Πάγο και θα ζητήσουμε την αναίρεση της απόφασής γιατί πιστεύουμε πως είναι εσφαλμένη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος, ενώ ανέφερε επίσης πως το «τεκμήριο αθωότητας λεηλατήθηκε από τους εισαγγελείς της τηλεόρασης και του διαδικτύου».

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι ο ηθοποιός καταδικάστηκε για τις 2 απόπειρες βιασμού κατά συναδέλφων του με ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, δείχνει πως οι δικαστές δεν ήταν πεπεισμένοι για την ενοχή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Δημητρακόπουλου:

«Μετά από τέσσερα χρόνια, όπου το τεκμήριο αθωότητας του Πέτρου Φιλιππίδη λεηλατήθηκε από τους εισαγγελείς της τηλεόρασης και του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να επηρεάζουν την κοινή γνώμη ότι είναι ένοχος – ένοχος ο Πέτρος Φιλιππίδης, η απόφαση του Δικαστηρίου μας κρατάει ζωντανούς.

Είμαστε εδώ, τη σεβόμαστε, αλλά δεν τελειώνει εδώ η ποινική διαδικασία. Σίγουρα θα πάμε και στον Άρειο Πάγο και θα ζητήσουμε την αναίρεση της συγκεκριμένης απόφασης, διότι πιστεύουμε ότι είναι εσφαλμένη. Το αποδεικτικό υλικό αυτής της δικογραφίας είναι ισχνό. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά αποδεικτικά μέσα. Δεν υπάρχει μία έκθεση ιατροδικαστή. Δεν υπάρχει DNA. Δεν υπάρχουν τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο κάποιες φίλες, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες, και μάλιστα με τρόπο αντιφατικό, όπως περιέγραψε ο εισαγγελέας της Έδρας, ο κ. Ανδρέας Καραφλός.

Αυτές οι αντιφάσεις, που δεν είναι ασήμαντες, αλλά είναι συστημικές θα έλεγα αντιφάσεις, αντιφάσεις που έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με την κοινή λογική, είναι βέβαιον ότι δημιουργούν αμφιβολίες. Ο κ. Ανδρέας Καραφλός ορθώς είπε αθώος. Το δικαστήριο, όμως, αυτές τις αμφιβολίες δεν τις μετουσίωσε σε απαλλακτική απόφαση. Αλλά η ποινή η οποία εξεδόθη, τρία χρόνια με αναστολή, είναι μια ποινή που αποδεικνύει ότι μέσα τους οι δικαστές δεν ήταν πεπεισμένοι για την ενοχή του κ. Φιλιππίδη και το έδειξαν αυτό με την ποινή αμφιβολιών των τριών ετών με αναστολή.

Ο αγώνας, επαναλαμβάνω, ο νομικός αγώνας συνεχίζεται. Θα έλεγα ότι υπό το βάρος των παραβάσεων των εισαγγελέων του διαδικτύου, την απόφαση και οι δικαστές αυτό το βάρος, κατά τη γνώμη μου, δεν το άντεξαν. Και γι' αυτό, αντί να αθωώσουν, επέβαλαν, επαναλαμβάνω, μια ποινή αμφιβολιών. Παρόλα αυτά, θέλω δημόσια να συγχαρώ την Πρόεδρο Εφετών, η οποία ήταν η τακτική δικαστής όλους αυτούς τους μήνες, που διεξήγαγε τη διαδικασία δικονομικά με εξαιρετικό τρόπο. Όπως θέλω να συγχαρώ και την αναπληρώτρια Πρόεδρο Εφετών, την κ. Κουσκούκη, η οποία παρότι δεν αθώωσε τον εντολέα μας, επέβαλε μια ποινή αντίστοιχη και ανάλογη για αυτό που τον καταδίκασε.

Γιατί αυτοί οι βιασμοί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, είναι πρωτοφανείς. Δεν υπάρχει στον ποινικό κώδικα βιασμός, δεν υπάρχει βιαστής, ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει και να εξαναγκάσει, με υποτιθέμενη βία, να γίνει πεολειχία και να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου ή να ανοίγει την πόρτα στο καμαρίνι. Τέτοιοι βιαστές δεν υπάρχουν. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, είμαστε πεπεισμένοι, δεν είναι βιαστής και θα αποδειχτεί και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο Πέτρος Φιλιππίδης σέβεται, τιμά τις γυναίκες και με λόγια και με πράξεις.

Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι άθλος για τους συναδέλφους μου και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Πακιρτζίδου και την κυρία Μπόμπολη για τον αγώνα που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αντέξαμε και σταθήκαμε όρθιοι. Και ευτυχώς είναι μία απόφαση η οποία δίνει τη δυνατότητα στον Πέτρο Φιλιππίδη να επιστρέψει στην οικογένειά του και να δώσει τον αγώνα του ακόμα ενώπιον του Αρείου Πάγου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος η ετυμηγορία του Αρείου Πάγου θα είναι αναιρετική και θα επιστρέψει πάλι στο εφετείο μέχρι την τελική δικαίωση».

Πηγή: skai.gr

