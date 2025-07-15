Του Μάκη Συνοδινού

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο οικείο περιβάλλον της Πόπης, μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024 τα όσα φέρεται να υποστήριξε μέσω του απολογητικού της υπομνήματος η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η 25χρονη καθ’ ομολογία δολοφόνος αν και μέχρι πρότινος διαλαλούσε πως η Πόπη δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του Παναγιωτάκη, την χαρακτήριζε ως μια πολύ καλή μάνα και ορκιζόταν πως δεν έχει να πει τίποτα απολύτως κακό γι’ αυτήν, στο πολυσέλιδο απολογητικό της υπόμνημα την βάζει στο «κάδρο» ρίχνοντάς της ευθύνες για τον θάνατο του 15 μηνών μικρού αγοριού.

«Αναφέρω ευθαρσώς πως για τον θάνατό του δεν έχω την παραμικρή ευθύνη - συμμετοχή - συνέργεια, αντιθέτως ευθύνεται η μητέρα του Καλλιόπη» ανέφερε στο υπόμνημα που παρέδωσε στην ανακρίτρια Αχαΐας.

Μάλιστα για να υποστηρίξει τα λεγόμενά της, κατέθεσε ότι η μητέρα του Παναγιωτάκη τη φιλοξένησε αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025.

Θυμηθείτε τι είχε δηλώσει αποκλειστικά στον skai.gr λίγες ημέρες πριν τη σύλληψη της η Ειρήνη Μουρτζούκου για την Πόπη:

«Όσα υποστήριξε η Ειρήνη Μουρτζούκου θα καταρριφθούν ένα - ένα με στοιχεία» δηλώνει ο δικηγόρος της μητέρας του μικρού Παναγιωτάκη, Αναστάσιος Ντούγκας στον skai.gr όπου παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη και απαντά για όλα όσα υποστήριξε η 25χρονη στο απολογητικό της υπόμνημα.

Έμεναν η Ειρήνη Μουρτζούκου και η Πόπη μαζί στην Αμαλιάδα ;

Έγινε το μυστήριο τηλεφώνημα από την Μουρτζούκου προς την Πόπη όσο η Ειρήνη κρατούνταν στο ανθρωποκτονιών;

Ποιος ήταν στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου και τι είπαν;

Όλες οι απαντήσεις στη μυστήρια υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη από τον έμπειρο δικηγόρο της μητέρας του άτυχου αγοριού:

