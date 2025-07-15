Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου για ληστεία με απειλή μαχαιριού σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Ένας 19χρονος συνελήφθη για ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, απ' όπου άρπαξε, υπό την απειλή μαχαιριού, το χρηματικό ποσό των 690 ευρώ.

Η ληστεία έγινε, χθες το βράδυ, και άμεσα ξεκίνησαν αστυνομικές αναζητήσεις, που οδήγησαν στον εντοπισμό του. Στη θέα των αστυνομικών, ο νεαρός πέταξε στο έδαφος το μαχαίρι, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα.

Ο 19χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

