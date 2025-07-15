Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ο Πέτρος Φιλιππίδης για τις δύο απόπειρες βιασμού, με το δικαστήριο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί υπαναχώρησης και μετατροπής της κατηγορίας. Παράλληλα, το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, η απόφαση για την μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων ελήφθη ομόφωνα.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση ζήτησε να αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά στον Πέτρο Φιλιππίδη μετά την απόφαση ενοχής του, που έλαβαν ομόφωνα οι δικαστές του ΜΟΕ. Κατά την υπεράσπιση έπρεπε να αναγνωριστεί στον καλλιτέχνη, το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να δεχθεί το δικαστήριο και τα δύο, αναφέροντας για τον σύννομο βίο, ότι εφόσον δεν είχε καταδικαστική απόφαση πριν το 2010 και πριν το 2014, το δικαστήριο πρέπει να δεχθεί ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο. Όσο για την μετέπειτα καλή συμπεριφορά ο κ. Καραφλός είπε πως ο καταδικασθείς ηθοποιός «έχει ηθικά μεταστραφεί, παρότι δεν ομολόγησε» και συμπλήρωσε: «Να δοθεί και αυτό».

Η διαδικασία συνεχίζεται για την απόφαση του δικαστηρίου επί της ποινής.

Σημειώνεται πως ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για το κακούργημα της απόπειρας βιασμού σε βάρος ηθοποιού το 2010 μέσα στο καμαρίνι του στο θέατρο «Μουσούρη» καθώς και την απόπειρα βιασμού συναδέλφου του μέσα στο όχημά του το 2014, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.

Η ενοχή «θα είναι η σφαίρα που θα με τελειώσει» είχε πει στην απολογία του ο κατηγορούμενος, γνωρίζοντας πως μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή, όπου είχε κρατηθεί προσωρινά για την υπόθεση, επί 12 μήνες.

Η εισαγγελική πρόταση και το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Ανδρέα Καραφλού προς τους δικαστές ήταν να ακούσουν τον Πέτρο Φιλιππίδη, στον οποίο δεν εντόπισε δόλο. «Δεν είναι βιαστής» είπε, εκφράζοντας τη θέση ότι η συμπεριφορά του, παραπέμπει σε άλλου τύπου σεξουαλική δράση, που ποινικά αξιολογείται ως πλημμέλημα: «βιαστής για γέλια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διηγήσεις των παθουσών, «πάσχουν» είχε πει ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθεί αθώος «λόγω πλείστων αμφιβολιών» ο κατηγορούμενος. Ελλείψει ιατροδικαστικής εξέτασης, κατά τον κ. Καραφλό, δεν υπήρχαν παρά μόνο «δύο καταθέσεις», αυτές των ηθοποιών, στις οποίες εντόπισε «αποδεικτικές ρωγμές».

Με έντονα επικριτικό ύφος για τις παθούσες, ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε πως καμία από τις δύο δεν πήγε στην αστυνομία μετά τα συμβάντα που καταγγέλλουν, γεγονός που ερμήνευσε λέγοντας ότι η «αδράνεια τους» δηλώνει ότι θεώρησαν «πως δεν έγινε κάτι σοβαρό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώτη απόπειρα έλαβε χώρα το 2010 στο καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο «Μουσούρη» όπου είχε πάει να τον δει η πρώτη καταγγέλλουσα για να πάρει ρόλο στην παράσταση που παιζόταν τότε. Η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο, με πολύ μεγάλη φόρτιση, για όσα ισχυρίζεται πως έγιναν, ενώ η ίδια φώναζε και παρακαλούσε τον κατηγορούμενο να σταματήσει την επίθεση του.

Η δεύτερη απόπειρα έγινε το 2014 σε βάρος ηθοποιού με την οποία είχε συναντηθεί ο κατηγορούμενος για επαγγελματικούς λόγους. Η πράξη φέρεται να διαδραματίστηκε στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου ο οποίος μετά την συνάντηση προσφέρθηκε να γυρίσει στο σπίτι της την παθούσα. Αντί όμως αυτού, την οδήγησε σε αδιέξοδο στενό στο Παλαιό Ψυχικό όπου επιχείρησε να την βιάσει πατώντας το κεντρικό κλείδωμα του αυτοκινήτου. Και αυτή η ηθοποιός στάθηκε απέναντι στους δικαστές και εξιστόρησε τα γεγονότα, σε μία εξουθενωτική διαδικασία: «δεν καταλάβαινε το όχι...» είχε πει κλαίγοντας.

Το δικαστήριο που επί σειρά μηνών δίκασε την υπόθεση, άκουσε δεκάδες καταθέσεις επιφανών ηθοποιών και προσώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Γνωστές και γνωστοί στο ευρύ κοινό ηθοποιοί στήριξαν τις δύο καταγγέλλουσες, περιγράφοντας μία ιδιαίτερα «σκοτεινή» πλευρά της προσωπικότητας του Πέτρου Φιλιππίδη.

Κάποιες από τις μάρτυρες, μέσω δικών τους εμπειριών με τον κατηγορούμενο, αναφέρθηκαν σε βιαιότητες, εκρήξεις αλλά και σεξουαλικές παρεκτροπές του Πέτρου Φιλιππίδη. Στον αντίποδα άλλοι, εξίσου καταξιωμένοι στον θεατρικό χώρο μάρτυρες, απέκλεισαν κάθε πιθανότητα να έχει ασκήσει σεξουαλική βία ο Φιλιππίδης, αποδίδοντας τις επίδικες καταγγελίες και καταθέσεις, είτε σε «απωθημένα» είτε σε οργανωμένο σχέδιο «αναδιανομής θέσεων και πόρων στη θεατρική αγορά».

