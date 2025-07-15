Δίκη Φιλιππίδη: Σήμερα η απόφαση του ΜΟΕ για τις δύο απόπειρες βιασμού

Είναι βιαστής ο Πέτρος Φιλιππίδης που εκμεταλλεύτηκε νέες ηθοποιούς την εποχή που μεσουρανούσε ή είναι το θύμα μίας πλεκτάνης που στήθηκε από συναδέλφους του για να απαξιωθεί ο ίδιος ώστε να «ξαναμοιραστεί η πίτα» στον χώρο των ηθοποιών;

Οι τέσσερις ένορκοι και οι τρεις δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου καλούνται σήμερα να απαντήσουν σε αυτό το κρίσιμο για όλους τους παράγοντες της δίκης ερώτημα.

Το δικό τους «ναι» ή «όχι», μετά από ενδελεχή μελέτη όλων των στοιχείων, σε όσα καταλογίζονται στον Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του, θα είναι η τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης σε μία από τις πλέον εμβληματικές υποθέσεις που αναδείχθηκαν από το meToo.

Το δικαστήριο με την ετυμηγορία του καλείται είτε να αποδεχθεί τις βαριές καταγγελίες και να δικαιώσει τις δύο ηθοποιούς που τον κατήγγειλαν, είτε να αποδεχθεί τον ισχυρισμό του Φιλιππίδη: «εγώ βιαστής δεν είμαι. Ό,τι έγινε, έγινε με συναίνεση». Η πλάστιγγα αν οι δικαστές αμφιβάλουν για όσα περιέχονται στην δικογραφία, θα γείρει υπέρ του κατηγορούμενου.

Η ενοχή «θα είναι η σφαίρα που θα με τελειώσει» είχε πει στην απολογία του ο κατηγορούμενος, γνωρίζοντας πως σε μία τέτοια περίπτωση είναι αντιμέτωπος με την «επιστροφή στη φυλακή», όπου είχε κρατηθεί προσωρινά για την υπόθεση, επί 12 μήνες. Θα είναι δικαίωση για τις ηθοποιούς που στάθηκαν στο βήμα και περιέγραψαν σκηνές βίας και επιβολής που ισχυρίζονται ότι βίωσαν, ενώ αναζητούσαν δουλειά από έναν άνθρωπο στον κολοφώνα της επαγγελματικής πορείας του.

Η αθώωση θα είναι «η επικράτηση της αλήθειας» για τον Πέτρο Φιλιππίδη, όπως διατείνεται η υπεράσπιση του και ταυτόχρονα «μία δικαστική πλάνη» που θα αφήσει συναισθηματικά μετέωρες τις ηθοποιούς, σύμφωνα με την πλευρά των δύο γυναικών και όσους τις στήριξαν.

Η πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας Ανδρέα Καραφλού προς τους δικαστές είναι να ακούσουν τον Φιλιππίδη στον οποίο δεν εντόπισε δόλο. «Δεν είναι βιαστής» είπε, εκφράζοντας τη θέση ότι η συμπεριφορά του, παραπέμπει σε άλλου τύπου σεξουαλική δράση, που ποινικά αξιολογείται ως πλημμέλημα: «βιαστής για γέλια» ανέφερε. Οι διηγήσεις των παθουσών , «πάσχουν» σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθεί αθώος «λόγω πλείστων αμφιβολιών» ο κατηγορούμενος. Ελλείψει ιατροδικαστικής εξέτασης , κατά τον κ. Καραφλό, δεν υπάρχουν παρά μόνο «δύο καταθέσεις» , αυτές των ηθοποιών, στις οποίες εντόπισε «αποδεικτικές ρωγμές». Με έντονα επικριτικό ύφος για τις παθούσες, ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε πως καμία από τις δύο δεν πήγε στην Αστυνομία μετά τα συμβάντα που καταγγέλλουν, γεγονός που ερμήνευσε λέγοντας ότι η «αδράνεια τους» δηλώνει ότι θεώρησαν «πως δεν έγινε κάτι σοβαρό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η πρώτη απόπειρα έλαβε χώρα το 2010 στο καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο «Μουσούρη» όπου είχε πάει να τον δει η πρώτη καταγγέλλουσα για να πάρει ρόλο στην παράσταση που παιζόταν τότε. Η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο , με πολύ μεγάλη φόρτιση, για όσα ισχυρίζεται πως έγιναν, ενώ η ίδια φώναζε και παρακαλούσε τον κατηγορούμενο να σταματήσει την επίθεση του.

Η δεύτερη απόπειρα έγινε το 2014 σε βάρος ηθοποιού με την οποία είχε συναντηθεί ο κατηγορούμενος για επαγγελματικούς λόγους. Η πράξη φέρεται να διαδραματίστηκε στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου ο οποίος μετά την συνάντηση προσφέρθηκε να γυρίσει στο σπίτι της την παθούσα. Αντί όμως αυτού, την οδήγησε σε αδιέξοδο στενό στο Παλαιό Ψυχικό όπου επιχείρησε να την βιάσει πατώντας το κεντρικό κλείδωμα του αυτοκινήτου. Και αυτή η ηθοποιός στάθηκε απέναντι στους δικαστές και εξιστόρησε τα γεγονότα, σε μία εξουθενωτική διαδικασία: «δεν καταλάβαινε το «όχι»...» είχε πει κλαίγοντας.

Το δικαστήριο που επί σειρά μηνών δίκασε την υπόθεση, άκουσε δεκάδες καταθέσεις επιφανών ηθοποιών και προσώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Γνωστές και γνωστοί στο ευρύ κοινό ηθοποιοί στήριξαν τις δύο καταγγέλλουσες , περιγράφοντας μία ιδιαίτερα «σκοτεινή» πλευρά της προσωπικότητας του Πέτρου Φιλιππίδη. Κάποιες από τις μάρτυρες , μέσω δικών τους εμπειριών με τον κατηγορούμενο, αναφέρθηκαν σε βιαιότητες, εκρήξεις αλλά και σεξουαλικές παρεκτροπές του Πέτρου Φιλιππίδη. Στον αντίποδα άλλοι, εξίσου καταξιωμένοι στον θεατρικό χώρο μάρτυρες , απέκλεισαν κάθε πιθανότητα να έχει ασκήσει σεξουαλική βία ο Φιλιππίδης, αποδίδοντας τις επίδικες καταγγελίες και καταθέσεις, είτε σε «απωθημένα» είτε σε οργανωμένο σχέδιο «αναδιανομής θέσεων και πόρων στην θεατρική αγορά» .

Σε πρώτο βαθμό οι δικαστές έκριναν τρεις καταγγελίες. Για μία που αφορούσε βιασμό κατ' εξακολούθηση, έκριναν ομόφωνα αθώο λόγω αμφιβολιών τον Πέτρο Φιλιππίδη. Για τις άλλες δύο, που εξέτασε στην παρούσα δίκη το Εφετείο, το ΜΟΔ ομόφωνα είχε κρίνει πως οι δύο παθούσες είπαν την αλήθεια και ο επιφανής ηθοποιός καταδικάσθηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών με αναστολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

