Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε σήμερα τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν παρασύρθηκε από επιβατική αμαξοστοιχία μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.

Ο 73χρονος απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8.30 το πρωί και οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από υπαλλήλους του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε η εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Η αμαξοστοιχία, που εκτελούσε δρομολόγιο από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη, συνέχισε το δρομολόγιο μετά από μία ώρα.

Προανάκριση για το συμβάν διεξάγουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πλατέος.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σήμερα το πρωί, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, άνδρας έπεσε στις σιδηροδρομικές γραμμές στον σταθμό Πλατύ, στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Λάρισα, με τραγική κατάληξη τον θάνατό του.

Τα στελέχη της Hellenic Train αντέδρασαν άμεσα και με ψυχραιμία. Παράλληλα, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για την ταχεία αποκατάσταση της τάξης στον σταθμό και την ομαλή συνέχιση των δρομολογίων.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η Hellenic Train εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.