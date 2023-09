Με ελικόπτερο Σινούκ νερά και τρόφιμα στα παράλια του Πηλίου - Ανθρώπινη αλυσίδα από τους παίκτες του Βόλου - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 15:47, 09.09.2023 linkedin

Το ελικόπτερο φόρτωσε τα είδη πρώτης ανάγκης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τους ποδοσφαιριστές του Βόλου να δημιουργούν μανθρώπινη αλυσίδα για τη μεταφορά τους