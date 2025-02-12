Προφυλακιστέα κρίθηκε η 34χρονη από την Πιερία που κατηγορείται πως δολοφόνησε και στη συνέχεια έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, τον 58χρονο σύντροφό της.

Η απολογία της 34χρονης κράτησε 2,5 ώρες και σύμφωνα με το thestival, υποστήριξε ότι πάνω σε καβγά με τον 58χρονο, τον έσπρωξε, κι εκείνος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει πως η γυναίκα είχε συνεργό, καθώς δεν θα μπορούσε να μεταφέρει μόνη της τον 58χρονο.

«Δεν θα μπορούσε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μια γυναίκα με τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχει η κατηγορουμένη σήμερα, να μπορέσει να σύρει αυτόν τον άνθρωπο, να σκάψει 40 – 50 εκατοστά και να μπορέσει να τον θάψει», δήλωσε την Τρίτη στο MEGA ο δικηγόρος της κόρης του 58χρονου, Δημήτρης Μυλωνέρος.

«Γι’ αυτόν τον λόγο είπαμε ότι αυτή η γυναίκα, δεν ξέρω τώρα ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε στην παρούσα φάση αν υπήρχε κάποιος συνεργός κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, αλλά σίγουρα στην προσπάθεια συγκάλυψης στην οποία προέβη η ίδια από την πρώτη στιγμή, σίγουρα υπήρχε κάποιος συνεργός και το θεωρούμε ότι είναι βέβαιο. Πιστεύω ότι θα αποδειχτεί και στην πορεία», είπε.

Πηγή: skai.gr

