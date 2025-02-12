Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από εκπαιδευτικό στέλεχος της δυτικής Ελλάδας, έχουν υποβληθεί από γυναίκες εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Ηλείας (και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες διευθύντριες σχολικών μονάδων), στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για το θέμα, σύμφωνα με το patrinews η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι καταγγελίες ευσταθούν, και να κινηθούν οι ανάλογες πειθαρχικές σε πρώτη φάση διαδικασίες για τον καταγγελλόμενο εκπαιδευτικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγελίες είναι λεπτομερείς και σε αυτές περιγράφονται συγκεκριμένα γεγονότα και πράξεις, που φέρονται να έχουν διαπραχθεί εις βάρος τριών καθηγητριών.

Οι πρώτες καταθέσεις εκτός από τη σεξουαλική παρενόχληση κάνουν λόγο για υβριστικές συμπεριφορές, απαξιωτικές εκφράσεις και πλημμελή διοικητικά καθήκοντα του καταγγελλόμενου

Μάλιστα ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ Νικόλαος Δελέγκος επιβεβαίωσε το γεγονός, αποφεύγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί, καθώς έχει διατάξει τη σχετική ΕΔΕ και περιμένει και αυτός το πόρισμά της, που θα δείξει εάν το περιεχόμενο των καταγγελιών επιβεβαιώνεται και κυρίως αν αποδεικνύεται.

Ο καταγγελλόμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υπηρετήσει τον χώρο της Εκπαίδευσης για πολλά χρόνια και από διάφορες θέσεις.

Η ΕΔΕ, γίνεται από τον Δντή Β’θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Καλαντζή και έχει ξεκινήσει το στάδιο της κλήσης εμπλεκομένων για τη λήψη των προβλεπόμενων καταθέσεων, που ήδη μέχρι σήμερα είναι αναλυτικές και με πολυσέλιδο περιεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

