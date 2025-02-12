Έκτακτο δρομολόγιο πλοίου στη γραμμή Νέαπολη - Κύθηρα - Αντικύθηρα

Έκτακτο δρομολόγιο πλοίου, μπαίνει στη γραμμή Νέαπολη - Κύθηρα - Αντικύθηρα για την κάλυψη αναγκών των νησιών.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενέκρινε την τροποποίηση της δρομολογιακής γραμμής του Ε/Γ-Ο/Γ «Κεφαλονιά» Ν.Π. 10280, από 12/02/2025 έως και 21/02/2025, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «LEVANTE FERRIES V», προς κάλυψη εκτάκτων συγκοινωνιακών αναγκών των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Συγκεκριμένα, το πλοίο «Κεφαλλονιά», κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, θα εκτελεί δρομολόγια στη γραμμή Νεάπολη – Κύθηρα – Αντικύθηρα και επιστροφή, με ελεύθερη δρομολόγηση.

Πηγή: skai.gr

