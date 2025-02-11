Πιερία: Στο νοσοκομείο η 34χρονη έγκυος που σκότωσε τον σύντροφό της

Νέα προθεσμία πήρε από την ανακρίτρια Κατερίνης η 34χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον 58χρονο σύντροφό της και τον έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στην Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Η κατηγορούμενη, η οποία διανύει τον 6ο μήνα της κύησής της, επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, αλλά, λόγω αδιαθεσίας που αισθάνθηκε μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το thestival, η 34χρονη παραμένει φρουρούμενη στο νοσοκομείο. προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Εις βάρος της έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η ίδια φέρεται να ομολόγησε την περασμένη εβδομάδα ότι κατά τη διάρκεια καβγά απώθησε τον 58χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στο πάτωμα και να χτυπήσει στο κεφάλι. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, μετέφερε το άψυχο σώμα του άνδρα στην αυλή του σπιτιού τους όπου το έθαψε. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σημείο που υπέδειξε ως τόπο ταφής του συντρόφου της, αστυνομικοί εντόπισαν - σε βάθος περίπου μισού μέτρου - τα οστά του.

Ο 58χρονος αγνοείτο από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν η 34χρονη είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Δίον - Ολύμπου. Καταθέτοντας στους αστυνομικούς που ερευνούσαν όλο αυτόν τον καιρό την υπόθεση, η ίδια αρνείτο οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση του συντρόφου της. Όταν κλήθηκε όμως την περασμένη Πέμπτη να δώσει νέα (συμπληρωματική) κατάθεση φαίνεται πως υπέπεσε σε αντιφάσεις με συνέπεια να "σπάσει" και να ομολογήσει ότι η εξαφάνιση ήταν τελικά έγκλημα που διέπραξε η ίδια.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν την κόρη και την οικογένεια του παθόντος υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη είχε συνεργό κατά τη διαδικασία ταφής του άνδρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.