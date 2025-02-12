Απάντηση εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καλοθελητές συστηματικά αμαυρώνουν τη λειτουργία του»

Τη δική τους απάντηση δίνουν οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και το δημοσίευμα του Politico που κυκλοφόρησε με τίτλο «Το μεγάλο σχέδιο για να εξαπατηθεί η Ε.Ε.» το οποίο αναφέρεται σε Έλληνες πολίτες που έλαβαν αγροτικά κονδύλια της ΕΕ από το 2017 για βοσκοτόπους που δεν κατείχαν ή δεν είχαν μισθώσει ή για αγροτικές εργασίες που δεν έκαναν ποτέ.

Οι εργαζόμενοι του οργανισμού αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποφασίζει τις πολιτικές που επιλέγονται στον αγροτικό τομέα, αλλά καλείται να εφαρμόσει τα όσα νομοθετούνται και αποφασίζονται για τη χώρα μας σε επίπεδο Ε.Ε»

«Οποιαδήποτε αναφορά δημοσιευμάτων σε «κυκλώματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και στον «αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ» υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες και θα συνιστούσαμε σε «καλοθελητές» να περιμένουν τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της» σχολιάζει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρουν τα εξής:

«Με αφορμή τα νέα δημοσιεύματα που επιχειρούν συστηματικά και μεθοδευμένα να αμαυρώσουν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατ' επέκταση να θέτουν σε κίνδυνο την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΠΣΕ ΟΠΕΚΕΠΕ) οφείλει να ενημερώσει και να υπενθυμίσει προς κάθε «καλοθελητή» ότι:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής από το 2002, κατόπιν επιτακτικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις για τη διαχείριση των πόρων των γεωργικών Ταμείων και

-διαχειρίζεται ετησίως περίπου 3 δισ. ευρώ

-τα χρήματα αυτά έχουν αποδέκτες περίπου 640.000 δικαιούχους

-καλείται να ελέγξει 6 εκατομμύρια δηλωμένες εκτάσεις αγροτεμαχίων ετησίως.

Για ακόμα μια φορά καλούμαστε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποφασίζει τις πολιτικές που επιλέγονται στον αγροτικό τομέα, αλλά καλείται να εφαρμόσει τα όσα νομοθετούνται και αποφασίζονται για τη χώρα μας σε επίπεδο Ε.Ε., βάσει διαδικασιών και εγκυκλίων, που διαμορφώνονται σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο.

Συμβαίνει όμως το εξής παράδοξο: να εγκαλείται από μερίδα του Τύπου να αντιμετωπίσει τις χρόνιες ελλείψεις και παθογένειες του ελληνικού κράτους, όπως ημιτελείς ή παρωχημένες βάσεις δεδομένων, για την κτηματογράφηση, για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για τις βοσκήσιμες γαίες και άλλα πολλά, για τα οποία μπορεί να συζητούμε ατέρμονα.

Αποτελεί βασική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ η διεξαγωγή πολυεπίπεδων ελέγχων βάσει κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και η συνεργασία του με άλλες ελεγκτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές της χώρας και της Ε.Ε. για την καταπολέμηση κάθε ενδεχόμενης απάτης.

Οποιαδήποτε αναφορά δημοσιευμάτων σε «κυκλώματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και στον «αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ» υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες και θα συνιστούσαμε σε «καλοθελητές» να περιμένουν τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της. Ποιος άραγε έχει να κερδίσει από την απαξίωση και μια ενδεχόμενη άρση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποια ιδιωτικά/οικονομικά συμφέροντα θέλουν να διαχειριστούν τις ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών και να καθοδηγήσουν την αγροτική πολιτική για εξυπηρέτηση συμφερόντων;

Οι εργαζόμενοι στον υποστελεχωμένο Οργανισμό διαθέτουν την εμπειρία και τεχνογνωσία και σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν εαυτόν, ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Έλληνα αγρότη. Καλούμε τους «αυτόκλητους δικαστές» να σεβαστούν τους εργαζόμενους του Οργανισμού. Πριν από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν στον Οργανισμό, να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι κειμενογράφοι, ώστε να παρουσιάζονται τα πραγματικά περιστατικά, στη σωστή τους διάσταση και να αποδίδονται ευθύνες κατόπιν διερεύνησης του ρόλου του κάθε εμπλεκόμενου.

Όλοι κρινόμαστε μέσα από υπηρεσιακές διαδικασίες και εκ του αποτελέσματος. Το προσωπικό του υποστελεχωμένου Οργανισμού εργάζεται για να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνο ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται στον αγροτικό κόσμο, αλλά και για τα καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα, προκειμένου η χώρα να απορροφά πλήρως τις κοινοτικές ενισχύσεις και να μην επιβαρύνεται με καταλογισμούς, οι οποίοι καταλήγουν στον Έλληνα φορολογούμενο. Επίσης,

συνεργάζεται με όλες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία για την ολοκλήρωση των ερευνών και ταυτόχρονα διενεργεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, βελτιώνοντας διαδικασίες και ενσωματώνοντας επιπλέον ελέγχους βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας.

Για να επιτυγχάνεται αυτό το τόσο μεγάλης κλίμακας καθολικό αποτέλεσμα για όλη την επικράτεια απαιτούνται: σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, αξιόπιστα δεδομένα από άλλες υπηρεσίες, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και επαρκές ελεγκτικό προσωπικό. Ζητούμε από τη νέα Διοίκηση και εκ νέου από την Πολιτική Ηγεσία να υπάρξει τακτικός και ειλικρινής γόνιμος διάλογος επί των προτάσεων που έχουμε καταθέσει, ώστε να διαμορφωθούν τα εχέγγυα για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης και την έξοδο από την επιτήρηση. Ως εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ στηρίζουμε το έργο του Οργανισμού, που αποσκοπεί στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.