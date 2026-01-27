Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας καταγγέλλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζει, που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με την έκρηξη στο εργοστάσιο να έχει τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής 5 νεκρές εργάτριες και 7 τραυματίες (σχεδόν ολόκληρη τη νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου), επιβεβαιώνοντας ότι η εργατική τάξη της χώρας μας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο.

Διοργανώνει και καλεί τον κόσμο να συμμετέχει σε συλλαλητήριο την Τρίτη 27/1 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στις 19.00 και αξιώνει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΛ «οι νεκροί και οι τραυματίες στα Τρίκαλα προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. Μόνο μέσα στο 2025, 201 συνάδελφοι μας έχασαν τη ζωή τους σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα, μετατρέποντας τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου, σε μία ατελείωτη «κοιλάδα των Τεμπών».

Οι κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα υποστελεχωμένα πόστα είναι οι βασικές αιτίες για τα ατυχήματα εν ώρα εργασίας και όχι «η κακιά η ώρα» πίσω από την οποία κρύβονται οι ευθύνες, ενώ σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα και οι μέθοδοι για να ζούμε και να δουλεύουμε με ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

