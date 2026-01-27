Τι πήγε στραβά στο Παρίσι… - Η Λόρεν Σάντσεζ έπεσε μπροστά στον Τζεφ Μπέζος (video)

Ένα μικρό απρόοπτο δεν στάθηκε ικανό να χαλάσει τη λαμπερή εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ στο Παρίσι. Η 56χρονη βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος βρέθηκε τη Δευτέρα στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος, για την Εβδομάδα Μόδας, όταν παραλίγο να χάσει την ισορροπία της στην είσοδο της επίδειξης Christian Dior Haute Couture Spring/Summer 2026.

Η Σάντσεζ, που περπατούσε με γόβες με μυτερή μύτη και χαιρετούσε χαμογελαστή τους φωτογράφους, σκόνταψε στην είσοδο. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok από παρευρισκόμενο. Παρά τη στιγμιαία αμηχανία, η ίδια αντέδρασε άμεσα, ανέκτησε την ισορροπία της και συνέχισε την είσοδό της χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο 62χρονος ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο οποίος εμφανίστηκε με σκούρο ναυτικό κοστούμι και κομψό πουκάμισο. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2025, περπατούσε χεράκι-χεράκι, δείχνοντας ιδιαίτερα ταιριαστό και χαλαρό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Λόρεν Σάντσεζ είχε ανοίξει δυναμικά την εβδομάδα υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, παρακολουθώντας από την πρώτη σειρά την τελευταία επίδειξη μόδας του οίκου Schiaparelli, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή παρουσία της στα μεγαλύτερα fashion events παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

