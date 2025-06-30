Για την άγρια επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε λεωφορείο στην Πετρούπολη, όπου 16χρονος τραυμάτισε με σουγιά έναν 15χρονο, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θύτες πέρασαν από τη διαδικασία της απολογίας, με τους 4 από τους 5 να έχουν ποινικό παρελθόν και έναν να οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα

«Ουσιαστικά δεν έδωσαν κάποια ιδιαίτερη εξήγηση για την πράξη τους. Υπήρξε μια διένεξη προφορική, κάποιες ερωτήσεις και κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του θύματος και των δραστών και οι ίδιοι θεώρησαν ότι έπρεπε να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά το θύμα», όπως ανέφερε.

«Ένας εκ των δραστών έχει κατηγορηθεί ξανά στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων, κάποιοι άλλοι για ληστείες και κλοπές, ενώ ένας ακόμη για υπεξαίρεση εγγράφων. Εδώ προκύπτουν προφανώς θέματα από την οικογένεια. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο βασικός λόγος παραβατικότητας των ανηλίκων είναι επειδή δεν γίνονται κάποια πράγματα που πρέπει στην οικογένεια. Στη συνέχεια βέβαια και στο σχολείο και στην κοινωνική ζωή».

Απαντώντας για την ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνομίας στα Μέσα Μεταφοράς, η κ. Δημογλίδου ενημέρωσε:

«Έχει ενισχυθεί ήδη με 50 επιπλέον αστυνομικούς το τελευταίο Σχέδιο Αριάδνη, το οποίο προϋπήρχε στο μετρό, τον ηλεκτρικό και σε άλλα μέσα. Βλέπουμε αποτελέσματα, άλλωστε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των ΜΜΜ το αναφέρουν αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις, οι οποίες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ξαναλέω όμως, το πρόβλημα της ανήλικης παραβατικότητας δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Αστυνομία. Η Αστυνομία έρχεται μόνο για να κάνει τη σύλληψη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.