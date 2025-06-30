Σκαραμαγκάς, παραλιακή λεωφόρος και στην κορυφή ο Κηφισός. Αυτοί είναι οι οδικοί άξονες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση κυκλοφορίας, στην οποία οι ειδικοί επιμένουν ότι οι μακροπρόθεσμες λύσεις που έχουν δρομολογηθεί πρέπει να υποστηριχτούν από άμεσες παρεμβάσεις που θα δώσουν «ανάσα» στους οδηγούς.

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθανάσιος Τσιάνος, υπολόγισε σε 6,5 εκατομμύρια τις χαμένες ώρες των οδηγών μόνο στον Κηφισό για το έτος 2024 (από 3,5 εκατομμύρια το 2018) και επανέλαβε την πάγια θέση των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα που θα έχει την πλήρη ευθύνη για τις μετακινήσεις στην Αττική.

«Έως ότου ιδρυθεί αυτός ο φορέας, είναι σκόπιμο να συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο, να βρεθούν οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, να δρομολογηθούν ενέργειες και ο κάθε φορέας να πάρει την ευθύνη υλοποίησής του», σημείωσε εξηγώντας πως η λύση για τον Κηφισό είναι περίπλοκη. «Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν μπορούν να επιλυθούν με παρεμβάσεις μόνο στον συγκεκριμένο άξονα. Απαιτείται ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Σχέδια στα…χαρτιά

Ο Αθανάσιος Τσιάνος θύμισε τα σχέδια που έμειναν στα «χαρτιά», την αύξηση δηλαδή των λωρίδων κυκλοφορίας στο τμήμα της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό έως τις Τρεις Γέφυρες και την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα - Θήβας ως σημαντικό συνοδό έργο της αναβάθμισης της λεωφόρου Κηφισού.

Σήμερα αναμένεται η υλοποίηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ενώ προστέθηκε ως πρόβλημα η λεωφόρος Βουλιαγμένης. «Έχουμε επισημάνει την ανάγκη αναβάθμισης της λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπως προβλέπεται και στο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, με τη δημιουργία ανισόπεδων κόμβων (καθώς και τη σύνδεσή της με την Αττική Οδό). Το έργο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λειτουργία του νέου μητροπολιτικού πόλου του Ελληνικού. Φαντάζεστε να λειτουργεί το Ελληνικό και παράλληλα να γίνονται έργα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης; Η Πολιτεία θα πρέπει να τρέξει».

Πηγή: skai.gr

