Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη Χαλκίδα λόγω τροχαίων που σημειώθηκαν πάνω στην Υψηλή Γέφυρα, με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένοι οι οδηγοί που έρχονται τόσο από τη Βόρεια Εύβοια από το ύψος της λεωφόρου Χαϊνά, όσο και από τη Νότια Εύβοια προς τη Χαλκίδα από το ύψος της Νέας Λαμψάκου. Το δεύτερο τροχαίο έλαβε χώρα στην περιφερειακή Χαλκίδας προς την Υψηλή Γέφυρα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και όσοι κατευθύνονται από το Βαθύ προς την Υψηλή Γέφυρα. Προτείνεται εναλλακτικώς η χρήση του Πορθμού του Ευρίπου, διαδρομή η οποία παρουσιάζει πολύ μικρότερες καθυστερήσεις.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο λεκανοπέδιο σημειώνονται στα δυο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας, στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς κόμβο Κηφισίας, στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

