Ένας 16χρονος συνελήφθη ως δράστης του τραυματισμού με σουγιά άλλου ανήλικου, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μέσα σε αστικό λεωφορείο, πριν από περίπου δύο εβδομάδες στην Πετρούπολη, ενώ ακόμα τέσσερις συνομήλικοι του αναζητούνται για συμμετοχή στη συμπλοκή.

Ο 16χρονος ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πετρούπολης και συνελήφθη, στις 26 Ιουνίου το βράδυ, στην περιοχή του Περιστερίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί ταυτοτήτων ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι τέσσερις ανήλικοι συνεργοί του, οι οποίοι επίσης έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 16χρονος είναι γνωστός στην αστυνομία, καθώς σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και στο παρελθόν για κατοχή όπλων και άλλα αδικήματα.

Όσον αφορά στο επεισόδιο, σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος μαζί με τους άλλους τέσσερις συνομήλικους του, βραδινές ώρες της 14ης Ιουνίου επιτέθηκαν εντός αστικού λεωφορείου σε τρεις άλλους ανήλικους, μετά από λογομαχία και τους χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια αποβιβάστηκαν, αλλά λίγο αργότερα επιβιβάστηκαν εκ νέου στο ίδιο λεωφορείο όπου επιτέθηκαν στους παθόντες για δεύτερη φορά.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης, ο 16χρονος τραυμάτισε με σουγιά στο αριστερό πόδι τον 15χρονο, ο οποίος διεκομίσθη τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

