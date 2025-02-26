Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη, Μανώλη Λιδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, δύο ημέρες πριν κλείσει τα 65 χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Μετά το εξιτήριο μετακόμισε σε έναν φίλο του, ώστε να ηρεμήσει από την περιπέτεια του, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, την οποία επιβεβαίωσε στο Cretalive ο αδελφός του, Γιάννης Λιδάκης.

Μετά το τελευταίο χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί, φιλοξενούνταν από φίλους του σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ανισαρά στη Χερσόνησο. Σήμερα, οι φίλοι του τον αναζήτησαν, εκείνος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Μανώλης Λιδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ νεαρή ηλικία. Στα 9 του χρόνια ξεκίνησε τις σπουδές του στο Ωδείο όπου σπούδασε θεωρία της μουσικής, κιθάρα και πνευστά.

Η πρώτη του «επίσημη» επαφή με τις ζωντανές εμφανίσεις έγινε στις δύο φιλαρμονικές ορχήστρες του Ηρακλείου, στις οποίες ο Μανώλης Λιδάκης έπαιζε εμφώνιο και τρομπέτα από το 1970 ως το 1977.

Το 1982 έρχεται στην Αθήνα και πηγαίνει στον στρατό. Στα χρόνια που μεσολάβησαν ο Μανώλης Λιδάκης δούλεψε ως μουσικός και τραγουδιστής σε ταβερνάκια και μπουάτ της Κρήτης.

Στην Αθήνα, παρακινούμενος από φίλους, παίρνει μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η Ευκαιρία». Αυτή η συμμετοχή τον οδήγησε στην υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου με δισκογραφική εταιρία.

Ο πρώτος δίσκος έγινε με τον Γιώργο Κατσαρό σε στίχους του Ηλία Λυμπερόπουλου και τίτλο «Μετά Από Σένα».

Ακολούθησε η συμμετοχή του στο δίσκο «Μίλα Μου Απλά» με την Ελένη Δήμου και το Γιάννη Πάριο.

Επίσης, συμμετείχε στους δίσκους "Ρεπορτάζ" του Γιάννη Μαρκόπουλου με το Γιώργο Νταλάρα, "Πρώτο Βράδυ Στην Αθήνα" του Νίκου Ξυδάκη και σε αρκετούς άλλους.

Από το 1983 που ο Μανώλης Λιδάκης ξεκίνησε τη δισκογραφική του καριέρα τραγούδησε σε πολλά νυχτερινά κέντρα μαζί με μεγάλα ονόματα και έλαβε μέρος σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Το 1988 αλλάζει δισκογραφική εταιρεία. Υπογράφει με τη Sony Music κι αρχίζουν πια οι μεγάλες επιτυχίες.

Σταθμός θεωρείται ο δίσκος «Ούτε Που Ρώτησα» που κυκλοφόρησε το 1990. Ένας δίσκος που υπογράφουν οι: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Σπανός, Σταμάτης Κραουνάκης, Αρλέτα, Λίνα Νικολακοπούλου, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Μανώλης Χιώτης κ.ά.

Τον Μάιο του 1992 κυκλοφορεί ο δίσκος «Καράβι Απόψε Το Φιλί». Σε αυτόν το δίσκο ο Μανώλης Λιδάκης δίνει ξεκάθαρα το ερμηνευτικό του στίγμα με ένα τρόπο ανεπανάληπτο σε τραγούδια των Β. Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα, Κ. Ερνάνη, Δημ. Χριστοδούλου, Ι. Παπαϊωάννου, Τ. Γκρους, Ευτ. Παπαγιαννοπούλου κ.ά. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος (πάνω από 60.000 πωλήσεις).

Τον Ιούνιο του 1995 κυκλοφορεί ο νέος δίσκος «4 Kύκλοι Tραγουδιών». Τίτλος του πρώτου κύκλου «Όλοι Μου Λένε Τι Να Κάνω» με τραγούδια της Βάσως Αλαγιάννη. Τίτλος του δεύτερου κύκλου «Τραγούδια Του Δημήτρη Γκόγκου ή Μπαγιαντέρα». Τίτλος του τρίτου κύκλου «Με Τα Φτερά Του Έρωτα» με τραγούδια των Ηλία Κατσούλη και Τάσου Γκρους και τίτλος του τέταρτου κύκλου "Νύχτες Στην Φρεαττύδα" με τραγούδια των: Μαρίας Παπαδοπούλου, Θοδωρή Γκόνη, Τάσου Ρεντζή, Μάρκου Σπυρλιδάκη, Κώστα Παπαδόπουλου, Κ. Βουγιουκλάκη και δύο διασκευές του Θύμιου Παπαδόπουλου. Μια ακόμη ολοκληρωμένη δουλειά από τον σπουδαίο ερμηνευτή. Ο δίσκος έγινε χρυσός και μέχρι σήμερα έχει φτάσει τις 40.000 πωλήσεις.

Τον Απρίλιο του 1997 κυκλοφορεί ένα CD Single με δύο παλιά κρητικά τραγούδια διασκευασμένα από τον ίδιο, το οποίο έγινε πλατινένιο. Τίτλος του «Άστρα Μη Με Μαλώνετε».

Τον Ιούνιο του 1998 κυκλοφορεί ο νέος του δίσκος με τίτλο «Ο Ηλιος Του Γενάρη». Τα τραγούδια υπογράφουν ο Γιάννης Σπάθας, ο Ορφέας Περίδης, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Θοδωρής Γκόνης, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Ο δίσκος σύντομα έγινε χρυσός, ενώ μέχρι σήμερα έχει πλησιάσει τις 50.000.

Δεκέμβριος 1999. Κυκλοφορεί ένα διπλό CD με τίτλο "Σαν Παλιό Κρασί". Το πρώτο CD περιλαμβάνει τραγούδια ζωντανά ηχογραφημένα, την τελευταία πενταετία, στις συναυλίες του Μανώλη. Το δεύτερο περιέχει δώδεκα ανέκδοτες ηχογραφήσεις παλιών καλών λαϊκών τραγουδιών. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο δίσκος έγινε πλατινένιος και, μέχρι σήμερα, έχει πουλήσει 80000 διπλά album (160.000 σύμφωνα με τις μετρήσεις της ifpi την εποχή εκείνη).

Ιούνιος 2001. Κυκλοφορεί το album "Υλικό Ονείρων". Από τα δεκατέσσερα τραγούδια του album τα επτά έχει συνθέσει ο Γιώργος Ανδρέου, ενώ σε δύο από αυτά έχει γράψει και τους στίχους ("Εγώ Με Την Αγάπη Μάλλωσα", "Μ΄έναν Όρκο Μυστικό") Σε ένα τρίτο τραγούδι ο Γιώργος Ανδρέου πειραματίζεται με παραδοσιακούς ήχους από τη Μικρά Ασία και ο Λάκης Λαζόπουλος προσθέτει τους στίχους του. Είναι το "Αν Η Ψυχή Είχε Φωνή". Ο Κώστας Λειβαδάς έχει γράψει τα "Για Να Συναντήσω" και "Σ΄έχω Δε Σ΄έχω". Δύο τραγούδια είναι του Σωκράτη Μάλαμα σε στίχους Αλκη Αλκαίου. Στο τραγούδι που δίνει τον τίτλο στο album και είναι εμπνευσμένο από την "Τρικυμία" του William Shakespeare ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδάει ντουέτο με τη Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Απρίλιος 2004. Κυκλοφορεί το album "Το Κλειδί". Τραγούδια που προέρχονται από μια ομάδα καταξιωμένων συνθετών και στιχουργών που έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήρια τους στο ελληνικό τραγούδι τα προηγούμενα χρόνια. Ο Τάκης Μπουρμάς, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Ηρακλής Βαβάτσικας, ο Ορφέας Περίδης, η Σόφη Παππά, ο Χρήστος Τσιαμούλης, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Στέργιος Γαργάλας από συνθέτες και οι Θοδωρής Γκόνης, Λίνα Δημοπούλου, Σοφία Θωμοπούλου, Σοφία Θωμοπούλου από στιχουργούς.

Παρών στην ομάδα αυτή και ο μεγάλος απών του ελληνικού τραγουδιού Ακης Πάνου, μέσα από την νέα εκτέλεση του τραγουδιού "Ηπια Τα Χείλη Σου Και Χάνομαι".

Τo καλοκαίρι του 2005 κυκλοφορεί το cd "Οσα σου 'χω πει". Πρόκειται για ένα album που περιλαμβάνει παλιότερες επιτυχίες του, τέσσερα ολοκαίνουργια τραγούδια και ένα DVD.

Τον Φεβρουάριο του 2006 ο Μανώλης Λιδάκης κυκλοφορεί έναν ακόμα δίσκο, με τίτλο, 'Κόκκινο Ακρογιάλι'. Το album περιλαμβάνει 14 τραγούδια σε παραγωγή του ίδιου. Ξεχωρίζουν το εισαγωγικό του album, "Xορός Στο Ρυθμό Του Συρτού Πεντοζάλη", του Μάνου Χατζηδάκη, που αποτελεί το ορχηστρικό θέμα του "Kαπετάν Μιχάλη" του Nίκου Καζαντζάκη και το κρητικό ριζίτικο "Περιβόλι".

Το 2007, ο Μανώλης Λιδάκης μας ταξιδεύει με το "Αυστηρώς Λαϊκόν" στο χρόνο ερμηνεύοντας αγαπημένα κλασικά λαϊκά τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως: Bασίλη Τσιτσάνη, Απόστολο Καλδάρα, Μίκη Θεοδωράκη, Χρήστο Νικολόπουλο, Αντώνη Ρεπάνη, Ορφέα Περίδη, Σωκράτη Μάλαμα

και άλλων πολλών.

Δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια του Μανώλη Λιδάκη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Μανώλη Λιδάκη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Μανώλη Λιδάκη, ενός πολύπλευρου καλλιτέχνη που αφήνει φτωχότερη τη μουσική μας σκηνή. Ο Μανώλης Λιδάκης υπήρξε σεμνός καλλιτέχνης, που στην άσκοπη και άκρατη προβολή αντιπαρέθεσε τη διακριτική και επιλεκτική παρουσία του, την αφοσίωση του, χωρίς περιττές τυμπανοκρουσίες, στην δημιουργία και την τέχνη. Κάτοχος στέρεης μουσικής παιδείας, υπηρέτησε με σεβασμό και αγάπη, επί τέσσερις δεκαετίες, το ελληνικό τραγούδι. Η μεστή σε συναίσθημα και λελογισμένο πάθος φωνή του, αφηγήθηκε ιστορίες που κέρδισε, δίκαια, μεγάλα και πιστά ακροατήρια. Η συνεργασία του με τους επιφανέστερους ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς της γενιάς του μας χάρισε δημιουργίες και στιγμές που εγγράφονται απαράγραπτα στη μουσική μας. Η απώλειά του μετά από την πολυετή τροχιά του στο μουσικό μας σύμπαν, σε μια ηλικία που συνδύαζε τη ζωντάνια με την ωριμότητα, έρχεται να καταδείξει ότι είχε ακόμη να δώσει πολλά.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

