Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Τούρκος υπήκοος, οδηγός του αυτοκινήτου που χθες δέχθηκε μαφιόζικη επίθεση, κοντά στα «ΚΤΕΛ Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Ο συνοδηγός του οχήματος έχασε τη ζωή του.

Ο 39χρονος Τούρκος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης καθώς συνελήφθη όταν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και δέχθηκε την επίθεση, βρέθηκε μικρο-ποσότητα ναρκωτικών, ενώ και στο σπίτι που υπέδειξε ότι έμενε στην Αργυρούπολη Αττικής, βρέθηκε όπλο και σφαίρες.

Όπλο και σφαίρες βρέθηκαν και σε σπίτι στον Πειραιά που διέμενε το θύμα της χθεσινής επίθεσης. Η αστυνομία στις έρευνες που διενεργεί έχει προσάγει αρκετούς Τούρκους, μεταξύ των οποίων συνελήφθησαν άλλοι οκτώ, εκ των οποίων οι έξι για ποινικά αδικήματα, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών- καθώς βρέθηκαν μικροποσότητες στην κατοχή τους, παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για πλαστογραφία. Οι περισσότεροι αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

