Ο ΣΚΑΪ θα καλύψει τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου - Θα μεταδοθεί έκτακτη ενημερωτική εκπομπή

Τα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για την τραγωδία των Τεμπών και τις κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα θα καλύψει ο ΣΚΑΪ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές και τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού θα καλύπτουν τις κινητοποιήσεις, προσαρμόζοντας τη ροή τους από νωρίς το πρωί και έως ότου ολοκληρωθούν οι συγκεντρώσεις, ενώ στις 14:45 θα μεταδοθεί έκτακτη ενημερωτική εκπομπή.

Πηγή: skai.gr

