Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε χαράδρα στους Δελφούς

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα σε απότομη χαράδρα στους Δελφούς, πίσω από την «Κασταλία Πηγή».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport τη σορό φέρεται να είδε από μακριά το πρωί της Τετάρτης εργάτης του συνεργείου που πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Για την ανάσυρση της σορού, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και στο σημείο σπεύδει η Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό.

Στο σημείο επιχειρούν και 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Συγχρόνως η αστυνομία προσπαθεί να ελέγξει αν υπάρχει αγνοούμενη στην περιοχή ή έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

