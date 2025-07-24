Κατακραυγή και οργή προκάλεσε η είδηση ότι ένα παιδί ΑμεΑ ταξίδεψε στο γκαράζ ferry boat από τον Λιμένα της Θάσου στην Κεραμωτή, το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου 2025.

Το περιστατικό αποκάλυψε με ανάρτηση στα social media μία γυναίκα η οποία συνταξίδευε με το παιδί με κινητικά προβλήματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «για ακόμη μια φορά ντράπηκα που είμαι άνθρωπος. Ένα άτομο σε αμαξίδιο, με τη συνοδό του, ταξίδευαν μαζί με τα αυτοκίνητα γιατί προφανώς δεν υπάρχει τρόπος να ανέβει το αμαξίδιο στον χώρο των επιβατών. Χρόνια τώρα, η ίδια ιστορία: Ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να ταξιδέψουν σαν άνθρωποι γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη γι’ αυτά. Γιατί; Ποιος υπεύθυνος μπορεί να απαντήσει;».

Κυρώσεις με εντολή Κικίλια και εντατικοποίηση ελέγχων

Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, η Λιμενική Αρχή Καβάλας έχει κινήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά παράβαση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 14, σε βάρος του Πλοιάρχου και των υπευθύνων φόρτωσης του πλοίου.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αυστηρές συστάσεις στον Πλοίαρχο, ιδίως ως προς το ότι δεν έλαβε κατάλληλη μέριμνα για την τοποθέτηση του ΑμεΑ και του συνοδού του σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλή.

Ταυτόχρονα, με αυστηρές εντολές της Κεντρικής Υπηρεσίας, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, ιδίως επί των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου, για τη διαπίστωση λήψης κατάλληλης μέριμνας από πλευράς των Πλοίαρχων των πλοίων προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, με πρωταρχικό γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης μετακίνησης των ΑμεΑ και των συνοδών τους, όπως του υπόλοιπου επιβατικού κοινού.

Και δεύτερο περιστατικό

Μια μέρα πριν, άλλη επιβάτης ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η καρδιοπαθής και νεφροπαθής μητέρα της, - η οποία επέστρεφε εξαντλημένη από μέρες νοσηλείας στη Θεσσαλονίκη και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς - ταξίδεψε με άλλο ferry boat στο γκαράζ, σε πλαστική καρέκλα εν μέσω αφόρητης ζέστης, αφού πρώτα ζήτησε τη χρήση του αναπηρικού ανελκυστήρα ή έστω μιας κατάλληλης καρέκλας, ώστε να μετακινηθεί με αξιοπρέπεια.

«Το πλήρωμα ΟΥΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ήταν, ΟΥΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΑΝ. Κανείς δεν ήξερε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός για άτομα με αναπηρία ή απλώς δεν μπήκε στον κόπο. Εγώ έχασα το μεροκάματό μου για να φτάσω στην Κεραμωτή. Το ταξί από Θεσσαλονίκη κόστισε πολύ ακριβά. Και παρ’ όλα αυτά, η μητέρα μου ταπεινώθηκε, και μαζί της και εμείς, από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια του σεβασμού και της ανθρωπιάς», αναφέρει η κόρη της καρδιοπαθούς.

Πηγή: skai.gr

