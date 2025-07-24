Προσποιούμενος τον υπάλληλο επιχείρησης ηλεκτρισμού, ένας 28χρονος κατηγορείται ότι μπήκε σε διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, απ' όπου, με τη συνδρομή συνεργού του, αφαίρεσαν 500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ, κατά δήλωση της 76χρονης παθούσας.

Η κλοπή τελέστηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης και κατόπιν αστυνομικής έρευνας συνελήφθη ο 28χρονος το επόμενο 24ωρο.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα δεν εντοπίστηκαν, ενώ εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

