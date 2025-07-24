Το υπερσύγχρονο Ναυαγοσωστικό "Giant" («Γίγαντας») θα κατευθυνθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, «προκειμένου να στηρίξει, να προστατεύσει και να βοηθήσει ελληνόκτητα πλοία και Έλληνες ναυτικούς», όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψη και ξενάγησή του στο Ν/Γ "GIANT" στο λιμάνι του Πειραιά.

Το "GIANT", δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, θα σταλεί στην περιοχή προκειμένου να συνδράμει σε ναυτικά ατυχήματα, να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον και να βοηθήσει την παγκόσμια ναυτιλία.

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στηρίζει αυτή την προσπάθεια και τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, πάντα στο επίπεδο αυτό - της ασφάλειας, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των μέτρων ενάντια στις μολύνσεις των θαλασσών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και καρδιά της πολιτικής μας» δήλωσε ο Β. Κικιλιάς.

Ο πρόεδρος της Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών - Αντιρρυπαντικών Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, Παύλου Ξηραδάκη, είπε από την πλευρά του ότι στην περιοχή δεν υπάρχει άλλο ναυαγοσωστικό.

«Την προηγούμενη φορά και στη διάσωση του "Sounion", πάλι ελληνικό ναυαγοσωστικό ξεκίνησε από τον Πειραιά, προκειμένου να διασώσει αυτό το πλοίο, διότι κανείς δεν ήθελε να πάει στην περιοχή λόγω της επικίνδυνης κατάστασης. Έτσι και τώρα, αποφασίσαμε, βλέποντας ότι η κατάσταση συνεχίζει και επιδεινώνεται, να στείλουμε αυτό το ναυαγοσωστικό στην περιοχή» είπε χαρακτηριστικά.

Giant: Το υπερσύγχρονο ναυαγοσωστικό

Το εν λόγω Ναυαγοσωστικό - Ρυμουλκό επανδρώνεται με εξειδικευμένο πλήρωμα 14 Ελλήνων ναυτικών, φέρει τέσσερις μηχανές με 16.000 ίππους έχοντας την ικανότητα να πλέει στις πλέον δυσμενείς και αντίξοες καιρικές συνθήκες και είναι πιστοποιημένο από ΙACS Νηογνώμονα.

Οι κύριες δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας σε πλοία που κινδυνεύουν, στην πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής (διάσωση επιβαινόντων και ναυαγών) και στην Έρευνα και διάσωση (search and rescue).

Επίσης, διαθέτει:

- πυροσβεστική ικανότητα (επιπέδου 2, που σημαίνει παροχή 7.200 κυβικών νερού την ώρα, σε απόσταση 200 μέτρων) με σύστημα αυτοπροστασίας σε όλο το πλοίο,

- ζώνες διάσωσης ναυαγών (rescue zone),

- χώρους ενδιαίτησης 40 ατόμων με δυνατότητα φιλοξενίας ναυαγοσωστικής ομάδας και διασωθέντων, καθώς και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Φέρει, παράλληλα, σύγχρονο ναυαγοσωστικό - αντιρρυπαντικό εξοπλισμό με ικανότητα αντιρρυπαντικής δράσης αλλά και παροχής ρεύματος σε πλοία που έχουν υποστεί ζημιές, υποστήριξης σε ανέλκυση ναυαγίων, καθώς και χώρο για επιχείρηση ελικοπτέρων (winch only) και αποθήκευσης ναυαγοσωστικού εξοπλισμού.

