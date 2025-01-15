Με ένα πρωτοφανές περιστατικό υπονόμευσης της δημόσιας υγείας ήρθαν αντιμέτωπες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, καθώς προχώρησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 20 τόνους ακατάλληλων ζωικών υπολειμμάτων στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι λιμενικές αρχές ειδοποίησαν τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά, για την ύπαρξη ενός οχήματος για μεταφορά κρεάτων στην Πύλη Ε2, το οποίο είχε αφεθεί στο σημείο από τις 19 Δεκεμβρίου, χωρίς τράκτορα και με το ψυκτικό του μηχάνημα εκτός λειτουργίας.

Οι κτηνίατροι της Περιφέρειας, που μετέβησαν άμεσα για αυτοψία, διαπίστωσαν την ύπαρξη φορτίου με 20.370 κιλά ζωικών υποπροϊόντων (13.784 κιλά χοιρινά υπολείμματα και 6.559 κιλά δέρματα χοίρων), ενώ από το εσωτερικό του οχήματος εξερχόταν αιματηρό υγρό, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου.

Τα στελέχη της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΟΛΠ προχώρησαν στην απομόνωση της περιοχής, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή των υγρών, τη σφράγιση του οχήματος και την απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας, το φορτίο κρίθηκε ως υψηλού κινδύνου, λόγω της κατάστασής του, που προέκυψε από την παρατεταμένη απόψυξη. Επίσης διαπιστώθηκε πλήρης απουσία συμμόρφωσης με την κτηνιατρική νομοθεσία, καθώς δεν υπήρχε εγκεκριμένη άδεια μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων, ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα ήταν ελλιπή και ασαφή.

Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή άμεσης κατάσχεσης και μεταφοράς του φορτίου στον αρχικό αποδέκτη του στη Λάρισα για αποτέφρωση, με δέσμευση από πλευράς του για την παροχή αποδεικτικών παραστατικών στην υπηρεσία. Τέλος, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων στην επιχείρηση με έδρα τα Χανιά, στην οποία ανήκει το εν λόγω όχημα.

«Δεν πρόκειται να επιδείξουμε καμία ανοχή σε όσους υπονομεύουν τη δημόσια υγεία, είτε από σκοπιμότητα, είτε από ανευθυνότητα» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η ασφάλεια των τροφίμων και η πιστή τήρηση των υγειονομικών κανόνων αποτελεί για εμάς την απόλυτη προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται νυχθημερόν στο πεδίο και διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα θα αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά».



