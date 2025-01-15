Του Μάκη Συνοδινού

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα προστασίας χαρτοπαικτικών λεσχών και οίκων ανοχής καθώς στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι ιδιόχειρες σημειώσεις των μελών του.

Οπως αποκαλύπτει το skai.gr στις σημειώσεις οποίες εντοπίστηκαν κατά την έρευνα των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ αναγράφονται οι οφειλές των «πελατών» -δηλαδή οίκων ανοχής και λεσχών.

Μάλιστα σε κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται προσωνύμια ενώ χαρακτηριστικός είναι ο αριθμός 15 που αναγράφεται δίπλα σε κάποια ποσά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο αριθμός αυτός υποδηλώνει την ημερομηνία πληρωμής δηλαδή κάθε 15 του μήνα.

Το κύκλωμα φέρεται να ήταν πολύ καλά οργανωμένο αφού κράταγε μέχρι και τεφτέρια ενώ ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο «εισπράκτορας» της οργάνωσης.

