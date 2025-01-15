Υπό την επήρεια αλκοόλ και στερούμενος άδειας οδήγησης -η οποία του είχε αφαιρεθεί πέρσι τον Μάρτιο και για διάστημα πέντε ετών, όταν διαπιστώθηκε πάλι να κρατάει «τιμόνι» υπό την επήρεια αλκοόλ, όντας μάλιστα υπότροπος για ανάλογη παράβαση- εντοπίστηκε, χθες το απόγευμα, 38χρονος, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ακολουθώντας την αυτόφωρη διαδικασία, αστυνομικοί τον συνέλαβαν και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Όπως ανακοινώθηκε, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου τον σταμάτησαν για έλεγχο, όταν τον αντιλήφθηκαν να οδηγεί κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

«Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος και στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αρχές Μαρτίου 2024, του είχε αφαιρεθεί για πέντε έτη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος. Τότε είχε καταληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών από προηγούμενη ίδια παράβαση που είχε διαπιστωθεί τον Νοέμβριο του 2022 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν έναν ακόμη οδηγό επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Πρόκειται για 53χρονο, η άδεια ικανότητας του οποίου είχε αφαιρεθεί τον Φεβρουάριο του 2020 για παράβαση του Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

